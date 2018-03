Flambant neufs, les bus hybrides du TEC ne sont pourtant pas toujours fiables

Vous les avez sans doute déjà vus circuler à Liège: les bus hybrides du TEC sont flambant neufs, mais pas toujours fiables. Des chauffeurs ont commencé à tester quelques prototypes sur certaines lignes. Mi-diesel, mi-électriques, ces bus sont plus écologiques. Mais les nouvelles technologies, c’est souvent un peu capricieux.

J’ai remballé un bus, les portes du milieu étaient cassées

Si vous êtes Liégeois, vous avez probablement déjà vu passer des bus floqués au nom d’hybribus sur le réseau TEC Liège-Verviers. Mais certains chauffeurs formés à la conduite de ces véhicules déplorent des problèmes pendant leur service. Patrick, chauffeur au TEC depuis 30 ans: « Il n’y a rien qui tient. Les rétroviseurs extérieurs gauche, on ne voit rien dedans parce qu’il y a le tableau de bord qui est dessus. Hier, j’ai remballé un bus, le même que ceci, les portes du milieu étaient déjà cassées ».

Le chauffeur Aboud est plus mesuré: « Il y a des petits soucis de jeunesse. Maintenant, il y a beaucoup d’électronique, et on a beaucoup de bugs. Comme tout se fait par ordinateur, même pour un petit message, on doit monter au dépôt ».

Des ajustements doivent être faits

Que ce soit un bus classique ou un hybribus, ils rencontrent chacun des problèmes techniques. Isabelle Tasset, porte-parole du TEC Liège-Verviers: « Comme tout véhicule qui rentre sur notre réseau, ils doivent « faire leurs maladies de jeunesse ». Ça se passe à chaque fois qu’on met une nouvelle série de bus sur un réseau, il y a des ajustements qui doivent être faits. Pour tout véhicule qui a un souci, que ce soit un hybride ou pas un hybride, on a nos véhicules de réserve qui prennent le relai ».

162 hybribus sont prévus pour le réseau TEC Liège-Verviers jusque fin 2019. Une fois les problèmes de jeunesse maîtrisés et les chauffeurs formés, ces bus devraient permettre de réduire la consommation de diesel jusqu’à 70%.