Flandre: au moins 118 enfants issus de 37 écoles ont contracté la salmonellose

Au moins 118 enfants issus de 37 écoles de Flandre ont entre-temps contracté la salmonellose, indique vendredi soir l’Agence flamande Soins et Santé (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid). L’origine de la contamination n’est pas encore connue. Le traiteur qui avait fourni des repas à plusieurs écoles reste fermé pour l’instant.

Il semble désormais que la contamination concerne bien plus que les deux écoles initialement touchées. « On parle d’au moins 37 écoles maternelles et primaires en Flandres occidentale et orientale », indique Joris Moonens, de l’Agence Soins et Santé.

Une soixantaine d’entre eux ont été reçus en milieu hospitalier car ils présentaient des symptômes de salmonellose. D’autres se sont rendus chez un médecin, parmi lesquels 37 se sont vu confirmer qu’il s’agissait bien de salmonellose.

D’autres contaminations ne sont pas exclues. Le traiteur livre en effet également dans des CPAS et autres institutions. Aucun cas n’a toutefois été rapporté pour l’instant.

Car si les matières premières du traiteur ont été contaminées, c’est peut être également le cas du matériel ou d’autres produits. « C’est pourquoi nous prenons non seulement des échantillons de la nourriture, mais également des pièces de l’installation », explique une porte-parole de l’Afsca. Le traiteur reste pour l’instant fermé. Une entreprise spécialisée s’occupe de décontaminer l’entreprise de catering.