Florenville: une Place Albert Ier plus conviviale

Florenville veut rendre la Place Albert 1er, au centre de la localité, plus conviviale. Tout le monde admet qu’une modernisation s’impose. En revanche, la suppression d’un nombre important de places de parking suscite des craintes chez certains commerçants. Et l’aménagement de nouvelles places de parking en périphérie n’y change rien. Xavier Goebels a plusieurs commerces dans le centre dont un grand magasin d’alimentation :

« On parle de plus de 100 places, et là les conséquences sur le commerce local sont importantes. »

Pour mesurer cet impact on a fait appel à une société extérieure, qui parle d’une chute de 34% du chiffre d’affaires. »

L’Echevin de l’Aménagement du Territoire de Florenville, Yves Planchard se veut rassurant et met en avant la rotation prévue sur les parkings qui subsisteront. On en est qu’au stade de l’avant-projet. Mais le parking périphérique devrait lui voir le jour en 2019.