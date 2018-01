Fonds électoral Poutine est formée, a indiqué le commissaire du candidat

MOSCOU, le 8 janvier. /TASS/. Fonds électoral de l’actuel président de la fédération de RUSSIE de Vladimir Poutine, qui a l’intention de prendre part à l’élection du chef de l’etat en 2018, comme самовыдвиженца, entièrement formé, ses représentants remercient tous ceux qui veulent apporter une contribution à la campagne électorale d’un candidat.

« Le fonds électoral de notre candidat est entièrement formé », a déclaré TASS le commissaire du candidat sur les questions financières Natalia Orlova.

« Mais aujourd’hui, continue d’affluer un grand nombre de paiements des personnes physiques et morales qui nous sont forcés de retourner aux expéditeurs, car ils dépassent fixé par la loi fédérale Sur l’élection du président de la fédération de RUSSIE » à la limite de 400 millions de roubles », – dit-elle.

Selon le commissaire, « quelqu’un envoie une centaine de roubles, quelqu’un de plus ». « Nous sommes sincèrement reconnaissants à toute personne qui veut apporter sa contribution dans la campagne électorale du candidat à la présidence de la Russie de Vladimir Poutine, mais par la loi, les sommes versées au-delà de cette limite, doivent être retournés », souligne – t-elle.

« Nous demandons de ne pas prendre et d’utiliser d’autres possibilités de soutien à notre candidat, tels que, par exemple, participé à la collecte de signatures et, bien sûr, le principal d’entre eux – aller aux urnes le 18 mars et le vote », – a demandé Orlov aux citoyens.

Elle a également уточила, qu’au 8 janvier de cette année, le fonds d’payé pour la fabrication d’abonnement en feuilles, fabrication de l’équipement spécial pour les personnes chargées de la collecte de signatures à l’appui de l’auto-désignation d’un candidat de Poutine et de la décoration des constructions respectives pour la collecte des signatures.

Auparavant, la CEC de la fédération de RUSSIE a publié des données, que sur un compte électoral de Poutine ont été répertoriés 400 millions de 30 mille 934,98 du rouble, en particulier, les fonds ont apporté un certain nombre de fonds régionaux et le parti « Russie Unie », qui a fourni 28 millions de roubles. 400 millions de roubles sont à la limite de la somme qui peut être dépensé avec électoral des comptes d’un candidat à la présidentielle. Le droit d’ouvrir un compte électoral des représentants de Poutine a été donné le 28 décembre de l’année dernière.

Selon le service de presse Центризбиркома, menus pour le vote du compte ouvert les 13 candidats à la présidence de la Russie, dont deux самовыдвиженца – Poutine et le député de Kostroma de la douma régionale, honoré inventeur de la fédération de RUSSIE Vladimir Mikhaïlov. 11 les comptes ont ouvert les candidats présentées par les différents partis politiques.

L’élection du président de la fédération de RUSSIE auront lieu le 18 mars 2018.