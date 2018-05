Football : Unai Emery, ex-coach du PSG, devient manager d’Arsenal

Annoncée depuis quelques jours, l’arrivée de l’ex-entraîneur du PSG Unai Emery sur le banc d’Arsenal est désormais officielle. Le coach espagnol succède au Français Arsène Wenger, qui a tiré sa révérence après 22 saisons à la tête du club londonien.

C'est désormais officiel. Unai Emery, ex-coach du Paris SG, a été nommé manager d'Arsenal, a annoncé le club londonien mercredi 23 mai. Il aura la lourde tâche de succéder à Arsène Wenger, en poste depuis 22 ans.

Our new head coach. Together, let’s make this era a special one #WelcomeUnai pic.twitter.com/6eiE6qwYkI

Arsenal FC (@Arsenal) 23 mai 2018

Pour le meilleur, ce technicien espagnol de 46 ans a remporté trois Europa League consécutives avec Séville (2014, 2015 et 2016) avant de rejoindre Paris ces deux dernières saisons. Pour le pire, il restera associé à la fameuse "remontada" subie avec le PSG à Barcelone (6-1) en Ligue des champions en 2017.

L'arrivée du technicien basque à la tête des Gunners a été éventée par un drôle de bug : dans la nuit de mardi à mercredi, la nouvelle a été lancée brièvement sur le site personnel du coach, avant d'être remplacée par un message d'erreur.

"Je suis ravi de rejoindre l'un des meilleurs clubs […] Arsenal est connu et aimé dans le monde entier pour son style de jeu, son implication avec les jeunes joueurs, son stade fantastique, la façon dont le club est géré", écrit Emery sur les réseaux sociaux du club londonien.

Sept titres à Paris

Stan Kroenke, actionnaire majoritaire d'Arsenal, décrit Emery comme "un gagnant certifié" et ajoute : "Nous sommes confiants, il est la bonne personne pour ce poste".

Le contrat d'Emery n'a pas été renouvelé à Paris car il a échoué pour la deuxième saison de suite en 8e de finale de la Ligue des champions, objectif majeur des propriétaires qataris, cette fois face au Real Madrid. Emery a remporté sept titres domestiques en deux saisons à Paris.

Il a été remplacé au PSG par l'Allemand Thomas Tuchel, ex-coach de Dortmund, qui était sans club la saison passée.

Avec AFP

