Lionel Messi

© Service de presse Adidas

MADRID, le 9 avril. /TASS/. L’attaquant argentin du fc Barcelone Lionel Messi a été nommé ambassadeur de tourisme responsable organisation Mondiale du tourisme (OMT). Sur cela dit dans le rpandu lundi le message de l’organisation.

Selon ses informations, rendez-vous a été faite par le secrétaire général de l’OMT, Пололикашвили au stade Camp Nou après le sabbat du match fc Barcelona – Leganés ».

« Le voyage est toujours permis de me découvrir d’autres cultures et les sociétés, ainsi que d’autres façons de voir le monde, ce qui, je pense, très enrichissant, – a noté les 30 ans de Messi. – L’organisation mondiale du tourisme des NATIONS unies pour le tourisme est devenu une source de développement. Je suis très heureux de rejoindre ce travail pour promouvoir le tourisme responsable ».

Selon Пололикашвили, Messi est unique athlète et un exemple de la volonté de puissance et le travail constant de la apportent de bons résultats. « Un grand honneur que Messi s’associe à l’OMT et d’autres célèbres artistes dans la promotion de valeurs positives et les avantages que représente le tourisme », a ajouté le secrétaire général de l’OMT.

Messi huit fois champion d’Espagne avec le fc Barcelone », cinq fois détenteur de la Coupe d’Espagne et quatre fois vainqueur de la Ligue des champions. L’argentin est quintuplé le possesseur du ballon d’Or. Dans le cadre de l’équipe nationale de l’Argentine, il a remporté les jeux Olympiques d’été de 2008 à Pékin. L’attaquant a participé à trois coupes du monde, le meilleur résultat, les argentins ont montré en 2014 au Brésil, quand ont remporté la médaille d’argent, et Messi a été élu meilleur joueur du tournoi.