Forbes a dressé le classement des plus rentables des acteurs en 2017

TASS, le 27 décembre. La star de films « fast and furious » (The Fast and the Furious) Vin Diesel en tête de la cote plus de la caisse des acteurs par le magazine Forbes. Édition de l’écrit que dans la dernière année, les films avec sa participation rassemblé 1,6 milliard $de la Deuxième place est revenue à Dwayne Johnson avec un résultat de 1,5 milliard de dollars

Le plus de succès pour les deux acteurs est devenu un film « fast and furious 8 » (The Fate of the Furious), a réuni 1,2 milliard de dollars au box-office.

Walling les trois premiers de l’actrice Gal Gadot. Films avec la participation de recueilli dans la location de $1,4 milliard de Frais pour le film « wonder woman » avec sa participation s’élève à $820 millions de dollars

Dans les dix premiers du classement aussi frappé Emma Watson (1,3 milliard de dollars), Johnny Depp ($1,1 milliards de dollars), Daisy Ridley ($1,08 milliards de dollars), Tom Holland ($888 millions d’euros), Chris Pratt ($864 millions d’euros), Chris Hemsworth ($845 millions d’euros) et John Бойега ($815 millions d’euros).