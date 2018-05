Formation radicale à la Grande Mosquée: le Directeur dément

Début mai, un rapport de l’OCAM, l’organe de coordination pour l’analyse de la menace, pointait les enseignements dispensés à la Grande Mosquée du Cinquantenaire. Selon l’Ocam, le centre islamique et culturel de Belgique avait recours à un manuel au contenu antisémite et homophobe. Il était aussi question d’un encouragement à la guerre sainte. Aujourd’hui, le Directeur dément et présente les éléments de sa propre enquête dans un rapport de trois pages.

Tamer Abou el Saod dirige la Grande Mosquée, le centre islamique et culturel de Belgique, depuis un an. Il était entré en service suite aux critiques dont faisait l’objet son prédécesseur. La commission d’enquête parlementaire sur les attentats du 22 mars 2016 avait notamment concentré son attention sur le rôle de la Grande Mosquée dans la diffusion d’un islam ultra-rigoriste, voire radical.

Le nouveau directeur tente aujourd’hui de balayer les critiques dont son institution fait l’objet dans le dernier rapport de l’OCAM, un rapport publié au début du moi de mai.

Tamer Abou el Saod présente ce qu’il appelle un rapport, trois pages de synthèse sur l’Institut Islamique Européen des études islamiques et arabes de Belgique. Il y rappelle les objectifs initiaux de l’Institut. A sa création en 1983-1984, l’Institut devait former des enseignants de religion islamique issus d’un environnement européen, de la deuxième ou troisième génération. Le Centre entendait former » des imams ayant des connaissances de la réalité européenne pour mieux réussir leur mission « . Il affirmait enseigner des sciences islamiques » authentiques, loin du fanatisme et de l’extrémisme « , basées sur la tolérance et le vivre ensemble.

Aujourd’hui, l’Institut explique ne plus former d’imams, la formation des imams et des enseignants de religion islamique ayant été, en Belgique, confiée à l’Exécutif des Musulmans de Belgique. Dès lors, l’Institut est devenu un institut privé. Récemment, le président de l’Exécutif des Musulmans expliquait en interview à la RTBF que l’Exécutif ne reconnaissait et ne donnerait pas le titre d’Imam aux personnes ayant reçu l’enseignement de l’Institut de la Grande Mosquée.

A quoi et à qui sert donc la formation dispensée à la Grande Mosquée ?

Il s’agit d’une formation dispensée pendant quatre ans. Les objectifs officiels, tels que présentés par le Centre lui-même sont d’enseigner des principes tels que la bienveillance, la citoyenneté et le vivre ensemble en Belgique. Le Centre se fixe aussi pour objectif de » réfuter le contenu de quelques livres qui circulent et qui appellent au fanatisme et l’extrémisme « . Il est aussi question d’éliminer les fausses idées qu’on colle à l’islam. Le Centre affirme aussi réviser annuellement les manuels pour ne les garder que s’ils sont appropriés.

Le public visé par l’Institut aurait aussi changé. L’Institut est ouvert aux hommes et femmes de tous âges. C’est la preuve, écrit l’Institut, » que l’Institut ne forme plus les imams comme les médias ont véhiculé et comme certains le prétendent « . Comme l’explique le Directeur, Tamer Abou el Saod : « ce sont des cours libres étudiés pendant les soirs, pour des gens qui sont intéressés de savoir un peu plus sur l’islam, sur la langue, certaines règles, etc. Mais pas plus que ça, ce n’est pas le but de sortir un imam ou un professeur « .

Le rapport de l’OCAM réfuté

Dans son rapport, l’OCAM épinglait un ouvrage utilisé dans l’enseignement dispensé à l’Institut de la Grande Mosquée. Le livre, » La voie des Musulmans » ferait, selon l’OCAM, partie du contenu pédagogique. Le contenu de cet ouvrage était jugé interpellant. Il prône le djihad armé. Les juifs y sont décrits comme des traitres, des infidèles et des imposteurs. Les relations homosexuelles doivent être punies par la lapidation à mort, selon l’OCAM.

L’enquête diligentée par le Centre islamique et culturel de Belgique, la Grande Mosquée, arrive à la conclusion que cet ouvrage, » La voie du musulman » n’est pas enseigné dans l’Institut. C’est son directeur : « Ils ont pris un certain livre avec lequel on n’a rien à voir. On n’a pas promu ce livre-là. On n’a pas pris le matériel pour nos activités dans ce livre-là « . L’Institut explique utiliser un autre ouvrage , » Le concis de la voie des postulants « . L’Institut précise que tout le contenu du livre n’est pas enseigné à l’étudiant. Quelques chapitres sont choisis, qui correspondent à la réalité européenne.

Quant aux discours antisémites que l’OCAM dont le centre serait soupçonné, le Directeur est tout aussi catégorique : » Il peut y avoir certains livres qui parlent un peu plus fortement sur les Juifs ou d’autres choses etc. Mais je le répète encore, je n’ai rien trouvé chez nous par rapport à ça, rien n’est enseigné chez nous par rapport à ça « .

Le Direccteur du centre islamique et culturel de Belgique aimerait prendre connaissance d’une version complète et officielle du rapport de l’OCAM : » Il a apparemment fait une conclusion mais elle n’est pas assez fondée « , explique-t-il.

La Grande Mosquée reprise par l’Etat belge

Jusqu’à présent, le Grande Mosquée est gérée par l’Arabie Saoudite, selon un accord signé par le Roi Baudouin en 1969. Depuis longtemps des questions se posent quant à la transparence de sa gestion. Récemment, l’Arabie Saoudite a accepté de confier la mosquée à la Belgique, ce qui devrait se faire l’an prochain. La lettre de préavis mettant fin à la concession octroyée à l’Arabie Saoudite pour la gestion de la mosquée du Cinquantenaire a été envoyée le 29 mars et le retrait sera dès lors entériné le 31 mars 2019, comme l’a indiqué récemment à la Chambre le ministre de l’Intérieur Jan Jambon.