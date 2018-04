Fortes tensions dans les universités françaises: la loi sur l’accès aux études est ciblée

Un peu partout en France, de Paris à Toulouse en passant par Montpellier, Rennes ou Lille, des amphithéâtres sont occupés ou des enseignants sont en grève. Depuis une quinzaine de jours, la fièvre est montée d’un cran. C’est le cas à l’Université de Lille 2 où se retrouvent les facultés de droit et de sciences politiques. Depuis lundi, une grande partie des professeurs de sciences politiques sont en grève. Et pourtant, l’université est en période d’examen. Jean-Samuel est étudiant en 3ème année et dit comprendre ses professeurs: « beaucoup d’entre nous se rendent aux examens mais nous rendons des copies blanches. »

La loi sur l’accès à l’université est critiquée

C’est cette loi décidée par le gouvernement d’Edouard Philippe qui a mis le feu aux poudres. Le gouvernement la présente comme une loi d’orientation pour les étudiants. Mais pour bon nombre d’enseignants de l’Université de Lille 2, c’est plutôt une loi de sélection. Pour Isabelle Bruno, maître de conférence en sciences politiques, qui est en grève, « cette loi remet en question le service public d’enseignement supérieur. Notre vocation est d’accueillir les étudiants ayant obtenu le baccalauréat et de leur permettre de poursuivre les études de leur choix. Mais avec cette loi, l’étudiant va être parfois contraint d’accepter des orientations qui ne correspondent pas aux souhaits exprimés. » Normalement, ce sont les enseignants qui participent à cette sélection en se basant sur un CV, une lettre de motivation et les bulletins des étudiants. Pour Isabelle Bruno, c’est » absurde de classer des milliers de candidatures les unes après les autres. » Et pour elle, ce n’est pas une solution meilleure que le tirage au sort. Ce système ne s’appliquait, précise Isabelle Bruno, que dans une très forte minorité de cas.

Le manque d’enseignants est aussi dénoncée

Pour les professeurs grévistes, cette loi sur l’accès à l’université est une réponse du gouvernement au manque d’enseignants mais une mauvaise réponse. Depuis 2009, précise Thomas Alam, « 7000 postes d’enseignants ont été supprimés dans les universités mais il y a 300.000 étudiants en plus. » Résultat, l’Université de Lille 2 est aujourd’hui en ébullition et personne ne connaît l’issue de la grève lancée depuis lundi par une partie du monde professoral. Du côté du gouvernement, le discours n’a pas changé. Pas question de lâcher du lest ou d’entamer la moindre concertation. Le bras de fer est lancé.