Fosses-la-Ville: combat de coq au sein de l’UD, Mouyard fera-t-il de l’ombre à De Bilderling ?

A Fosses-la-Ville, la majorité absolue de l’Union démocratique est inébranlable depuis quatre législatures. Elle avait perdu un peu de plumes aux dernières élections en passant de 15 à 13 sièges sur un total de 21 élus. Malgré ce recul, ce score lui permettait de garder une majorité confortable. La question n’est donc pas de savoir quelle liste va emporter les élections mais qui aura le plus de voix au sein de l’UD.

Un bourgmestre apolitique très apprécié

Gaëtan De Bilderling est le chef de fil affirmé de l’Union démocratique, une liste de centre droite qui rassemble les tendances MR, cdH et des indépendants. Le mayeur est fier d’être « un des derniers bourgmestres apolitiques de Wallonie « . Gaëtan De Bilderling est très apprécié dans sa commune. Le médecin généraliste avait emporté haut la main le mayorat en 2012 avec 1392 voix. Mais cette fois-ci, il y a un autre faiseur de voix qui s’ajoute à la liste : Gilles Mouyard, le président de la Fédération MR de l’arrondissement de Namur, sénateur-député wallon et communautaire. Il avait quitté Sambreville, un fief socialiste, et la politique communale il y a quelques années pour voir si l’herbe était plus verte à Fosses-la-Ville. Il a patienté. Cela a porté ses fruits : aujourd’hui il se présente à la dernière place sur une liste qui porte partiellement la couleur du MR.

Gilles Mouyard ne veut pas jouer les seconds rôles

Sa volonté affichée est claire : apporter des voix à l’UD. Il n’est pas intéressé par devenir échevin. Il préfère garder son poste de député-sénateur. Mais il est très présent sur le terrain à Fosses-la-Ville. Il n’est pas ouvertement candidat bourgmestre. Mais il souligne tout de même qu’il « a fait le plus gros score aux élections régionales sur la commune de Fosses-la-Ville. C’est donc l’électeur qui décidera « . En clair, si Gilles Mouyard dépasse Gaëtan De Bilderling en nombre de voix, il laissera probablement tomber le sénat et le parlement et choisira la commune.

Les cartes seront rebattues au sein de l’UD

Avec les deux poids lourds que sont Gaëtan De Bilderling et Gilles Mouyard, l’UD pourrait donc recueillir plus de voix qu’en 2012. Sauf qu’un autre faiseur de voix ne se représente plus, l’ex-échevin Gérard Sarto. En 2012, il était tête de liste et avait récolté le deuxième score avec 840 voix. Il ne veut pas faire le mandat de trop. Ses voix sont donc à prendre, peut-être par la fille du précédent bourgmestre, Laurie Spineux qui a repris l’échevinat de Gérard Sarto. Elle avait déjà emporté le troisième score lors des précédentes élections avec 651 voix. L’enjeu à Fosses-la-Ville, c’est donc le transfert des voix au sein de l’UD.

L’opposition espère grignoter un ou deux sièges

L’opposition ne se fait guère d’illusion. Elle restera dans l’opposition. Surtout que le bilan de la majorité n’est pas mauvais. Elle a entamé les travaux de la collégiale réclamés à cor et à cri depuis des années. Et le déménagement de toute l’administration communale vers le château Winson rénové est aussi programmé pour ce printemps. Ça tombe bien.

Marc Montulet, chef de groupe Ecolo, admet que beaucoup de choses ont été réalisées. Mais trop en même temps, sans les étaler dans le temps. Bref, le bilan pour les verts, c’est : » peut mieux faire « .

Ecolo avait gagné un siège en 2012. Les verts essayeront de garder les deux élus et tenteront évidemment d’en gagner un troisième. Marc Montulet se représentera probablement en tête de liste.

Du côté du PS, Romuald Denis partage l’avis des verts sur le bilan de la majorité. Elle a enfin commencé à prendre certaines choses en main. Mais la revitalisation du centre-ville reste toujours un problème pour le PS.

Les socialistes se présentent cette fois-ci sans Christian Lalière. Pourtant, il avait fait le plus de voix. 474 fossois avaient voté pour lui. Mais il ne veut pas faire le mandat de trop, devenir un Joseph Daussogne, le bourgmestre de Jemeppe-sur-Sambre en charentaises. Le PS se présente avec une liste renouvelée. Près des trois quarts sont de nouveaux candidats. Romuald Denis espère emporter un ou deux sièges en plus des six élus socialistes qui siègent aujourd’hui au conseil communal. On verra le jour des élections si la liste renouvelée aura convaincu. Mais comme le nombre d’élus n’est pas extensible il faudra bien que les uns gagnent et que les autres perdent des sièges. A moins que les résultats seront les mêmes qu’en 2012. Ce qui serait étonnant.