Fox: la plus ancienne habitante des états-UNIS est morte à l’âge de 114 ans

TASS, le 11 mai. Le plus ancien résident des états-UNIS Delphine Gibson est allé de vie à l’âge de 114 ans. À propos de ce jeudi, a rapporté la chaîne de télévision Fox News.

Selon lui, la femme est décédée mercredi. Il est prévu que l’enterrement долгожительницы auront lieu le samedi.

Le gouverneur de Pennsylvanie Tom Wolfe a écrit dans son Twitter, que la triste nouvelle de la disparition de Gibson. « Née en 1903, elle a vécu en Pennsylvanie depuis plus de 90 ans », – a déclaré dans son message. Il a ajouté que Gibson a été incroyable d’une femme et qu’elle va s’ennuyer.

Frances and I are saddened to hear of the passing of Delphine Gibson, America’s oldest citizen. Born in 1903, she lived in PA for more than 90 years. She was an incredible Pennsylvanien and she will be missed. https://t.co/lABUqSKJbX

— Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) 10 May 2018

Delphine Gibson (née Tucker) est née en 1903 dans la ville de Ridgway (Caroline du Sud). Avant le mariage, elle a travaillé sur la ferme familiale. Avec son mari, Taylor, Gibson, elle a d’abord vécu dans l’état de Caroline du Nord, après quoi ils ont déménagé à la Pennsylvanie. Le couple a eu trois enfants.

Gibson est devenu la plus ancienne femme des états-UNIS, après le décès en février 2017, 114 ans, Adel Dunlap.

Selon l’american геронтологической service Gerontology Research Group, maintenant la plus ancienne femme est considérée comme 113 ans Lassie Brown, qui vit dans l’état de l’Ohio.