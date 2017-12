France/Alpes: 4.000 personnes ont dormi dans la vallée, risque d’avalanche

Environ 4000 personnes bloquées par la neige ont passé la nuit de samedi à dimanche dans des hébergements d’urgence en Savoie, où la situation est redevenue normale sur les routes mais un important risque d’avalanche subsiste en montagne, selon les autorités. En raison du chassé-croisé des vacances de Noël, il y avait samedi 25.000 automobilistes en provenance des stations alpines et 40.000 qui devaient s’y rendre.

D’importantes chutes de neige ont rendu les conditions de circulation très difficiles. En conséquence, 3500 automobilistes ont été hébergés à Albertville, Moûtiers et Bourg-Saint-Maurice, a indiqué à l’AFP la préfecture de Savoie. 500 voyageurs arrivés en avion à Chambéry ont également dû passer la nuit dans la vallée. La neige avait plutôt fait défaut ces dernières années aux vacances de Noël.

Précautions

Le dernier épisode de ce type remonte à 2014 où plus de 15.000 personnes avaient dû être hébergées dans la nuit du 27 au 28 décembre. En Haute-Savoie, la route d’accès à la station des Gets était toujours coupée en raison d’un éboulement. Il est recommandé aux vacanciers d’utiliser l’itinéraire par Annemasse et Thonon. Les autorités appellent à la prudence en montagne en raison du redoux qui provoque une « très forte instabilité du manteau neigeux », explique la préfecture de Haute-Savoie.