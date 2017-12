Francken, pacte énergétique, ISOC,… une fin d’année très difficile pour Charles Michel

PS, Ecolo-Groen et le cdH demandent de nouvelles explications dans le dossier des expulsions de ressortissants soudanais, torturés lors de leur retour au Soudan. Que savait Charles Michel au sujet de ce dossier ?

Si Theo Francken s’est excusé pour avoir caché des informations au Premier ministre, l’opposition exige que ce dernier tire cette situation au clair. Il faut dire que Charles Michel est bien mal pris dans cette affaire. Et ce n’est pas sa première tuile en cette fin d’année.

Pacte énergétique

Il y a à peine dix jours, alors que la ministre MR de l’Energie se félicitait de l’accord conclu avec les régions sur le Pacte énergétique, la N-VA a dit non. Non à ce projet qui se voulait établir les grandes lignes de la politique énergétique et climatique d’ici 2050. Et ce, malgré l’approbation du ministre flamand de l’énergie Bart Tommelein (Open Vld).

Pour la N-VA, il n’était en effet pas question d’accepter la sortie du nucléaire en 2025. Le parti craint en effet de voir les prix de l’énergie bondir. Résultat: de nouvelles études ont été lancées.

La réforme de l’impôt des sociétés

Autre tuile: la majorité a finalement décidé ce mercredi de ne voter en 2017 que la réforme de l’impôt des sociétés. Tous les autres dossiers – pourtant fruits d’accords en juillet – sont reportés à l’année prochaine. Pour le MR, le pire n’est pas là. La réforme de l’impôt des sociétés, l’une de ses priorités, est critiquée ouvertement par l’UCM (Union des Classes moyennes). L’UCM qui comptent pourtant assurément de nombreux patrons de sociétés parmi ses rangs.

Selon l’UCM, cette réforme de l’ISOC est défavorable aux PME wallonnes et bruxelloises, structures plus modestes que leurs homologues flamandes. Dans le collimateur essentiellement, la rémunération minimum que le chef d’entreprise doit s’octroyer pour bénéficier du taux réduit d’impôt à 20%. Elle passe de 36.000 à 45.000 euros. Or, selon une enquête de l’UCM, le taux moyen de rémunération est de 35.000 euros en Wallonie et la médiane atteint 30.000 euros. « 45.000 euros ne pose pas de problème à l’Unizo, mais bien aux PME wallonnes et bruxelloises. C’est réellement imbuvable », s’est emporté l’e président de l’UCM Pierre-Frédéric Nyst.