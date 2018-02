Francois Pottié tête de liste Défi à Liège pour les prochaines élections communales

IL y aura une liste Défi à Liège pour les prochaines élections communales. Une liste qui à ce jour n’est pas encore complète, mais qu’emmènera François Pottié, jeune doctorant de 27 ans originaire de Seraing, diplômé en Sciences politiques. Ce dernier l’a annoncé officiellement ce week-end, présentant Défi à la fois comme une alternative aux partis traditionnels que sont le PS, le MR et le cdH mais aussi aux partis extrémistes et populistes, comprenez le PTB. François Pottié a présenté les 25 premières propositions du projet Défi pour Liège, propositions issues d’un processus participatif, lancé en septembre dernier. Ces propositions portent sur les thèmes de la bonne gouvernance, particulièrement écornée par l’affaire Publifin, la démocratie participative, la défense des petits commerçants et indépendants, la sécurité, la mobilité ainsi que l’enseignement. Défi ambitionne de remporter au moins deux sièges au Conseil communal liégeois lors du prochain scrutin d’octobre prochain.