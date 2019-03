Françoise Schepmans et Karim Majoros seront entendus par la commission du Logement

La commission du Logement du parlement bruxellois s’est prononcée en faveur de l’audition de la bourgmestre et de l’échevin du Logement sortants de Molenbeek Françoise Schepmans (MR) et Karim Majoros (Ecolo) dans le cadre de l’examen du dossier de la gestion du « Logement Molenbeekois », a indiqué vendredi le député DéFI Michaël Vossaert. Objectif: « recueillir tous les éléments nécessaires à la conclusion du rapport et à la mise en oeuvre de recommandations ».

Le Logement Molenbeekois est dans la tourmente depuis la publication, le 21 janvier dernier, d’informations relatives au contenu d’un rapport intermédiaire d’audit accablant à propos de sa gestion. Tout a démarré au printemps 2018 avec la révélation de plaintes au sujet du calcul de charges locatives et de facturations tardives, voire inappropriées. Le 26 juin dernier, les représentants de la Société de Logement régionale bruxelloise (SLRB) avaient refusé d’approuver les comptes annuels 2017 lors de l’assemblée générale des actionnaires. En octobre, la SLRB a jugé insuffisamment suivi d’effet le serrage de boulons exigé durant l’été sur plusieurs volets de la gestion du Logement Molenbeekois.

C’est à la suite de cet épisode que la SLRB a décidé au début du mois de novembre de commanditer un audit à un consultant extérieur dont le rapport intermédiaire a révélé plusieurs manquements en termes de gestion. Vendredi, M. Vossaert a rappelé que depuis l’ouverture du dossier de la société du Logement Molenbeekois, DéFI plaidait pour entendre tous les représentants de la commune en tant qu’actionnaire principale de ladite société. Françoise Schepmans et Karim Majoros seront les deux derniers acteurs à être entendus dans ce dossier lors d’une audition qui se tiendra, sauf contretemps, jeudi prochain au sein du Parlement bruxellois. « Ce qui est une perte de temps pour certains nous permettra de clarifier certaines contradictions recueillies lors des précédentes auditions ou encore à travers par certaines sorties dans la presse et de comprendre concrètement le rôle occupé par la commune » , a commenté le député bruxellois et conseiller communal DéFI à Molenbeek-Saint-Jean.