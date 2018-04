Frappes en Syrie: Emmanuel Macron confirme avoir « ordonné aux forces armées françaises d’intervenir »

Après l’allocution du président américain Donald Trump depuis la Maison Blanche samedi matin (03H00 heure belge), annonçant une opération militaire en Syrie, le président français Emmanuel Macron a confirmé les frappes communes dans un communique. »La ligne rouge fixée par la France en mai 2017 a été franchie » dans les attaques aux armes chimiques qui ont touché Douma, près de Damas, samedi dernier, faisant des dizaines de victimes civiles. « Les faits et la responsabilité du régime syrien ne font aucun doute », indique le président français dans un communiqué transmis dans la nuit de vendredi à samedi. « J’ai donc ordonné aux forces armées françaises d’intervenir cette nuit, dans le cadre d’une opération internationale menée en coalition avec les Etats-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni et dirigée contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Notre réponse a été circonscrite aux capacités du régime syrien permettant la production et l’emploi d’armes chimiques », a encore précisé Emmanuel Macron, corroborant les propos parallèles de Theresa May.

Le président français devrait s’exprimer ce samedi matin vers 7H00 (heure belge)