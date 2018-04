Frappes en Syrie: l’ONU appelle les Etats à la retenue et à éviter l’escalade

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, le 30 mai 2017 à New York. –

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a appelé samedi tous les Etats membres à faire preuve de retenue et à s’abstenir de tout acte qui pourrait conduire à une escalade après les frappes occidentales contre la Syrie.



« J’appelle tous les Etats membres à faire preuve de retenue dans ces circonstances dangereuses et à éviter tous les actes qui pourraient entraîner une escalade de la situation et aggraver les souffrances du peuple syrien », a déclaré dans un communiqué Antonio Guterres, qui a reporté un voyage prévu en Arabie saoudite pour gérer les suites de l’action militaire lancée par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France.