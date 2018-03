Friskot à Liège: ne jetez plus, partagez!

A Liège, dans la rue Saint-Léonard, vient d’être inauguré un kot-à-projet, concept de logement communautaire qui rassemble actuellement sept étudiants et étudiantes, désireux de s’investir dans un projet social, celui du Friskot ou frigos partagés. Objectifs: lutter contre le gaspillage alimentaire. En Wallonie, 23 kg de nourriture sont gaspillés par personne et par an. D’où cette initiative de Friskot ou frigos partagés qui a déjà vu le jour à l’étranger, à Berlin ou à Londres mais aussi en Belgique, à Bruxelles dans la commune de Schaerbeek notamment et maintenant, à Liège, dans le quartier Saint-Léonard. Le choix de Saint-Léonard n’est pas anodin comme l’explique Lola Grognard de la Centrale Jeunes FGTB Liège, qui soutient le projet. » C’est un quartier très populaire qui compte de nombreuses associations où il y a aussi une population importante qui vit dans la précarité. »

Concrètement, tout qui le souhaite peut venir déposer dans ce Friskot ses excédents alimentaires ou venir chercher ce qui lui manque. Gratuitement bien-sûr. Sabine a 22 ans, elle occupe ce kot-à-projet et a tenu sa première heure de permanence il y a quelques jours: » pendant une heure six personnes sont venues, beaucoup de personnes âgées. Il y en a qui ont déposé mais il y en a beaucoup plus qui sont venues chercher. Elles m’ont dit que ça leur faisait vraiment plaisir car elles avaient peu de moyens et ne savaient pas s’acheter beaucoup de nourriture. Pain, lait, fruits, légumes…on a des boîtes de conserve aussi. »

Le Friskot, un projet qui donne un sens supplémentaire à la vie de ces étudiants et étudiantes, comme Anna-Maria, 19 ans: » Moi, personnellement, j’avais envie de ne pas rester seulement dans mon kot, à étudier. Je suis plutôt solitaire et j’avais envie de m’ouvrir plus au monde ».

Le Friskot de la rue Saint-Léonard est actuellement ouvert du lundi au vendredi de 17h à 19h.

www.fgtb-liege.be/kot/