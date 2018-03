Froidchapelle: qui pour succéder au bourgmestre Willy Decuir?

Il est catégorique. Willy Decuir (MR) ne sera plus bourgmestre de Froidchapelle au lendemain des élections d’octobre prochain. A 68 ans, il va céder sa place mais ne renonce pas à tout pour autant. Il sera sur la liste « Entente communale » et restera disponible. Au collège pour un an ou deux ? « Pourquoi pas ! », dit-il, mais aussi dans les ASBL et les intercommunales auxquelles il se verrait bien apporter son expérience.

Pour lui succéder comme tête de liste de l’équipe au pouvoir, rien n’est décider à ce stade. Mais cela se jouera entre Jean-Pol Bouillot et Alain Vandromme. L’ambition d’ »Entente Communale », c’est évidemment de conserver sa majorité absolue et ses 9 sièges sur 13.

13 mandataires et non 15 comme la poussée démographique de l’entité aurait pu laisser croire. La barre des 4.000 habitants pour augmenter le nombre de postes n’ayant pas été franchie.

En face d’ »Entente Communale », la liste « Alternative Citoyenne » (4 sièges sur 13 en 2012) sera probablement emmenée par Gérard Jeanmenne. Roger Mahy ne sera pas sur cette liste. La seule connue, à ce stade, pour contester la majorité absolue sortante.