ФСИН a réduit de trois ans pour les dépenses à l’alimentation des détenus à sept milliards de rub.

MOSCOU, le 4 février. /TASS/. Sfap, grâce à sa propre production et l’optimisation des achats de produits, pour trois ans, a réduit les coûts d’alimentation des détenus sur les sept milliards de roubles. Sur cela a communiqu directeur ФСИН Valery Maksimenko, dans une interview publiée dans « le journal Russe ».

Il a rappelé que « depuis plusieurs années, le montant des fonds alloués à l’alimentation des détenus est réduit ». Si en 2015 disposait de 22 milliards de roubles, c’est-à 2017 16 milliards de roubles. « Aujourd’hui dans la journée à l’alimentation d’un détenu représente 72 roubles », – il a fait la moyenne à un chiffre.

Chef adjoint de la ФСИН ai remarqué que les normes de l’alimentation des détenus n’ont pas diminué, il s’agit de développement de votre propre production ФСИН, ainsi que l’optimisation des achats de produits. « Nous avons des aliments tels que la farine, les pommes de terre, légumes, viande, lait, œuf, fabriquons, et de ne pas les acheter sur le marché », a souligné l’Institut.

« Il suffit à l’alimentation des détenus, nous avons abordé n’est pas formellement, et en tenant compte de l’apport calorique de chaque aliment et de l’économie de production. Ainsi, les dépenses d’alimentation ont diminué de manière significative, a – t-il ajouté. – En outre, établi un régime clair compte tenu de combien de quelqu’un mis en calories – l’homme, la femme, mineur, de la personne malade et ainsi de suite. A été développé un programme informatique spécial, avec l’aide de laquelle nous avons pu calculer, il faut des fonds pour l’alimentation des détenus dans chaque région ».

Grâce à cela, les coûts ФСИН sur l’achat de produits ont réussi à réduire de 1 milliard de roubles. « L’année dernière, nous avons même sauvé 1,2 milliards de roubles. Directeur ФСИН a été prise la décision de principe de remettre ces d’argent dans les caisses », a déclaré Maksimenko.