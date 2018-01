« Fuis, Alice run »: de frappe psychédélique de la comédie musicale sur la Кэрроллу et Vyssotski

© L’ira Polaire/Théâtre de la Taganka

Spectacle « Cours, Alice, cours » à Moscou, dans le théâtre de la Taganka commence avec une scène de la cour, pour, comme on dit, deux fois de ne pas se lever: la scène se passe mars lièvre et demande à chacun de s’élever avec fauteuils, parce que la cour va. Réunions avec résignation monte. Le rideau s’ouvre sur une scène longue danser les gens dans les costumes, puis viennent trois d’Alice, et ils déclarent que, demain matin, ils couperont la tête: peut, chacun individuellement, et peut-être tous ensemble.

La première de cela plus de deux heures de psychédélique de la comédie musicale attaché à l’occasion du 80e anniversaire de Vladimir Vysotsky, et pour le théâtre, vivant souvenirs de la grande réalisateur Любимове, cette performance important et ambitieux. Sans poussiéreux pour les veillées: l’actrice Irina Apéksimova attribué quelques années auparavant, le directeur du théâtre, a invité actuel et intéressant à l’avance ce qu’il mettait, réalisé par Maxime Didenko.

C’est le collectif, bien sûr, rcupre инфоповод, mais небанально. Si Vyssotski est devenu pour la fin de l’Union Soviétique, la figure de protestnoy, et un spectacle en son honneur ne doit pas être сюсюкающе-enfants (la limite d’âge, soit dit en passant, 16+) ou, au contraire, стариковским, vif et spirituel.

Où, par exemple, la magie de la corne?

La bonne fée où s’est envolé?

Et? Euh! Donc, l’ami,

C’est dans ce point.

Недетскость est visible à la fois. Le plus terrible dans le spectacle est le lièvre et le lapin gris. Leurs joué par les acteurs dans la croissance des simulacres l’effrayant cannelé pieds, свалявшейся de la laine, des quelques sale, désagréable, потасканные. Ils s’oubliés et abandonnés les jouets de la lointaine enfance, qui est depuis longtemps terminée, et ils revinrent à la vie et sont venus à se venger.

Sur cette même allusion Didenko, en introduisant dans l’action de trois разновозрастных Alice (et un autre anti-Alice). Visiblement, que le réalisateur emprunte l’intonation n’est pas de l’original de Lewis Carroll, en général assez innocent selon les critères actuels, et même pas de la musique les contes de la République et de culte de jeux vidéo American McGee’s Alice 2000, dans laquelle Alice reste orphelin, est devenue folle et de l’hôpital psychiatrique de nouveau s’enfuit au Pays des merveilles, n’est pas une telle.

Tel que décrit Carroll espace de fantasme трипов, qui n’est ni physique, ni les lois de la logique, où se révèle la pauvre Alice, selon la version de Didenko, explicitement devenir aigre. Les décors sont presque pas, seulement le géant en carton d’Alice avec des yeux tristes et монструозный écran pour les différents hypnotiques et assez sombres projections de dessins animés.

Le chat du cheshire n’est plus sourire, la Chenille fume le narguilé une sorte de, euh, « légal d’un mélange de » local dictateur, « червивая » la reine (sa joue lui-même Apéksimova), est sous l’influence démoniaque de l’Alice de la Nuit. Антагонистка науськивает son patauger avec l’aide d’Alice dans notre monde, même si, bien sûr, évident ambivalence de ce concept: où est notre monde, et où ce n’est pas notre?

Dommage que Didenko résout ce dilemme politique. La deuxième partie, il s’avère que le monde était banal à l’Angleterre, à qui ses parents l’ont envoyé Alice de l’échange (en échange d’une télévision, d’un symbole traditionnel de sensibilisation début). Et c’est, bien sûr, n’est pas aussi intéressant que les jeux sont en mauvais psychopathe de la folie. Assez rapidement, mais, dieu merci, pour peu de temps le spectacle se transforme en un drôle de commentaire sur un site d’actualité.

D’une part, Didenko lie léger genre de la comédie musicale, que, d’ailleurs, lors de la première apparition déclare même la Chenille: « Nous, maintenant, bien sûr, fuirons au Pays des merveilles, mais j’ai d’abord il faut une chanson à chanter ». De l’autre, exactement les mêmes restrictions, debout devant Высоцким, en effet, « Alice au Pays des merveilles » a été en fait d’abord son apparition dans les médias publics.

Le poète est alors assez hardi réécrit sous le texte classique du XIXE siècle, en renommant Болванщика le Chapelier fou, et encore en ajoutant un nom à un personnage de l’Aiglon Ed, dont il avait lui-même joué. L’aiglon dans le spectacle apparaît sur une scène et regarde pourquoi est-ce que l’oiseau national des états-UNIS, le pygargue à tête blanche, qui le sauve d’Alice lorsqu’elle tombe au Pays des merveilles de retour dans notre опостылевшую la réalité.

On ne veut pas endosser le rôle de conseil de l’artistique, qui l’accusait дискоспектакль Vysotsky dans la corruption « les enfants de l’indicible chansons de la République », mais tout de même un peu choquant de voir dans une telle fraîche et insolente mise en scène pare-brise de la métaphore. Par exemple, quand червивая la reine définit le pouvoir à Moscou, il attribue la Chenille qui devient directeur du théâtre, pour ce qu’elle n’a rien livré. C’est, il faut le croire, une sorte de commentaire à l’affaire Cyrille Серебренникова.

Et plus est de la finale, dans lequel Alice, bien sûr, le gagnant de la reine, et Didenko refuse de la pertinence et de nouveau transforme tout dans la fantasmagorie, mais cette fois amusante, comme la danse sur les ruines du despotisme. Tout d’abord avec la petite Alice d’une voix douce dit lui-même Continua: l’homme en noir un pull et une cagoule lui sur les épaules d’un géant de la tête va sur scène et dans les colonnes de la voix de Vladimir Semenovich. Puis immédiatement après sept guitaristes, auxquels sont suspendus les blancs ovales (projeté le visage du chanteur) chantent предфинальную шизофреничную composition.

Варкалось. Хливкие шорьки

Пырялись de nave,

Et хрюкотали зелюки,

Que soyez dans le мове.

Ce poème suivant sous le nom de « Cette », a délibérément de gaieté de cœur, à tous les personnages, vêtus de пародийные рокерские costumes, avec гремящими de chaînes et de cuir noir, de crier dans un compartiment de la scène, et quand le rideau, et un écran pour les projections s’envole de côté et exposé arrière blanc mur de briques de théâtre. Sentir c’est comme si la moitié de l’immeuble s’est effondré juste toi sur la tête.

De la même сносящим le toit, il faut croire que sera le spectacle « Fuis, Alice, cours » pour le Théâtre de la Taganka.

Egor Беликов

Spectacles le spectacle « Cours, Alice, cours » à moscou, dans le Théâtre de la Taganka auront lieu le 2 et le 14 février, ainsi que les 8, 9 et 31 mars.