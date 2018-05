Futur métro nord: Schaerbeek a retenu deux propositions pour le square Riga

Où en est-on dans le dossier du square Riga, à Schaerbeek, qui doit accueillir une des stations de la future ligne de métro nord? Les choses se précisent doucement, même si rien a encore été tranché.

Beliris, l’opérateur en charge des investissements du fédéral à Bruxelles, a revu sa copie initiale, jugée imbuvable par les riverains et la commune de Schaerbeek. 17 propositions ont été mises sur la table. Et Schaerbeek en a retenu deux. Ou, plus exactement, elle a montré sa préférence pour une solution hybride entre deux variantes.

La première avec un accès vers le parvis de l’Eglise qui assure une bonne connexion avec le quartier commerçant d’Helmet. Un accès beaucoup plus discret aussi que dans le projet initial. Et la deuxième qui offre de meilleures chances de conserver les arbres sur le square.

Sauf que selon Beliris, cette solution est beaucoup plus coûteuse et rallonge les délais du chantier. Ce sera donc au gouvernement régional de trancher.

Le gouvernement qui doit parallèlement se prononcer sur une demande de classement du square Riga introduite l’été dernier par la commune. Une procédure qui a pour effet de suspendre la délivrance des autorisations urbanistiques.

La procédure toujours en cours. On en est à la phase d’instruction de la demande de classement. Et il n’y a pas d’agenda précis quant à la décision finale.

Le gouvernement bruxellois rajoute que ces délais sont tout à fait normaux compte tenu des implications possibles sur la réalisation de la station de métro.