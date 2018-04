Galère pour se procurer des sacs poubelle verts à Bruxelles

Alors qu’il recommence à faire beau, vous vous êtes peut-être remis au jardinage. Et qui dit jardinage dit déchets de jardin. Le problème, c’est qu’actuellement on ne trouve plus de sacs verts dans les magasins.

Depuis le premier janvier, Bruxelles-propreté, l’agence régionale chargée des déchets a arrêté de vendre les anciens sacs verts. Elle propose désormais uniquement des sacs verts biodégradables. Une façon d’éviter les problèmes de qualité et de contrefaçons, explique l’agence.

Le hic, c’est qu’actuellement ces nouveaux sacs vous ne pouvez les acheter que dans les recyparcs, les parcs à conteneurs donc, et il n’y en a que 4 pour les 19 communes bruxelloises : à Forest, à Neder-Over-Hembeek, à Auderghem et à Woluwe-Saint-Pierre.

Pourquoi pas en grande surface ?

Selon Bruxelles-propreté, c’est un souci d’organisation avec leur nouvelle centrale d’achat qui explique l’impossibilité actuelle de vendre ces nouveaux sacs en magasin. « Nous avons connu du retard pour mettre en place cette centrale d’achat et c’est ce qui explique les soucis actuels pour acquérir ces nouveaux sacs verts biodégradables », explique Etienne Cornesse, le porte-parole de Bruxelles-environnement.

L’agence promet que ces sacs seront bien disponibles « prochainement » en magasins. Quand ? Là, par contre, aucune date n’est avancée. En attendant, Bruxelles-propreté demande le soutien d’autres pouvoirs publics. « Uccle par exemple a accepté de proposer la vente de sacs verts dans son service environnement situé rue de Stalle. On espère que d’autres communes vont suivre et qu’on va ainsi pouvoir offrir d’autres points d’achats aux Bruxellois ». Mais les Bruxellois vont-ils faire l’effort d’aller les chercher ces sacs verts, hors des magasins ? Réponse sans doute sous forme de branches, de feuilles de sève et de résine sur les trottoirs de la capitale dans les semaines à venir.