Гатилов: le conseil de l’ONU des droits de l’homme ne doit pas être l’instrument de la punition

GENÈVE, le 26 février. /Corr. TASS Constantin grands revenus/. Le conseil de l’ONU sur les droits de l’homme (CDH), 37e session, qui aura lieu à Genève du 26 février au 23 mars, devrait aider les états à élaborer des mécanismes de protection des droits et libertés, et de ne pas être l’instrument de la punition. Ce sujet a déclaré dans une interview TASS représentant permanent de la Russie auprès des NATIONS unies et des autres organisations internationales à Genève, Guennadi Гатилов.

Il a rappelé que les diplomates russes, aux sessions du CDH a toujours défendu la nécessité d’une approche impartiale à l’évaluation des situations des droits de l’homme dans certains pays, pestait contre les doubles standards dans ce domaine. « Notre position de principe sur la question persiste, dit – Гатилов. – Considérons que toute activité dans le domaine des droits de l’homme doit servir avant tout à la personne, de promouvoir le respect de sa dignité ». « Le conseil des droits de l’homme est un organe qui doit aider les états à déboguer правочеловеческие mécanismes, et de ne pas être l’instrument de la punition », – a dit le diplomate.

« Malheureusement, nos partenaires occidentaux cherchent continuellement à utiliser pour atteindre leurs propres objectifs politiques, généralement laides, poursuivit l’interlocuteur de l’agence. – Nous au courant, et bien sûr, nous allons prendre des contre-mesures et d’agir de façon proactive ». La russie ne peut pas accepter que le thème des droits de l’homme « a été utilisée à des fins politiques pour faire pression en défaveur du gouvernement pour finalement leur renversement ou l’application de sanctions ».

« Правочеловеческая thème – l’un des principaux axes de notre activité », a déclaré Гатилов, qui est entré dans le poste de représentant permanent auprès de la fédération de RUSSIE à Genève en février. Il est rapporté que le « haut du segment » la 37e session du CDH se produira le ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov décrivant les russes approches de cette problématique et de la vision de ce que doit travailler ce est un organe très important ».

« Nous avons l’intention de tenir un débat thématique de haut niveau dans le cadre du 70 anniversaire de la déclaration Universelle des droits de l’homme et le 25e anniversaire de la déclaration et du Programme d’action. En outre, l’ajouterons à notre traditionnelle de la résolution « l’Intégrité du système judiciaire », dans lequel est condamné arbitraire de la détention sans accès à la justice. Malheureusement, certains pays, principalement les Etats-Unis, cette pratique jusqu’à présent », a souligné le diplomate.

Dans l’interaction de la russie et de la société civile sur les champs de la session du CDH sera organisé plusieurs activités. C’est, en particulier, une exposition de photos sur les réalisations russes des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, la conférence de l’Ukraine et de l’irrecevabilité de la falsification de l’histoire, a déclaré Гатилов.