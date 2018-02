Гатилов: le sujet des armes chimiques les plus dangereuses en Syrie муссируется avec le but de perturber le processus de paix

GENÈVE, le 26 février. /Corr. TASS Constantin grands revenus/. Le thème des armes chimiques en Syrie et humanitaires dans l’est, se déroule détracteurs du gouvernement syrien afin de déjouer le mouvement pacifique de la direction. Cette opinion a été exprimée dans une interview TASS représentant permanent de la Russie auprès des NATIONS unies et des autres organisations internationales à Genève, Guennadi Гатилов.

« Malheureusement, nous voyons encore les tentatives de contrecarrer le mouvement de la paix, de la politique en direction de déroulement de toute sorte de « thèmes ». Tout d’abord c’est chimique thème, qui est utilisé par les pays occidentaux pour les charges les autorités syriennes et l’armée dans l’emploi d’armes chimiques, mais en même temps, indirectement et de la Russie », – a dit le diplomate.

L’un des exemples de cette approche, il a appelé l’initiative de la France sur la création d’un soi-disant partenariat international pour la lutte contre l’impunité utilisation des armes chimiques les plus dangereuses. « Il y a quelque temps, la France a organisé à Paris une réunion avec la participation très étroit, restreint le cercle de ses adhérents sur la question. D’ailleurs, ni Moscou ni Pékin invitations pour cet événement n’est pas reçu, oui, et c’est compréhensible: l’idée fondamentale était d’accuser Damas dans l’application des armes chimiques les plus dangereuses et de condamner les autorités syriennes, mais en même temps, et la Russie, a déclaré l’interlocuteur de l’agence. – Et cela a été fait sans aucune preuve, sans aucun des faits, avec des références à des фейковые messages, qui marchent sur l’internet ».

« Malheureusement, cette ligne se poursuit, et maintenant, comme nous l’avons vu, rendez-vous sur la création de ce partenariat, les français vont passer le 28 février à Genève, a poursuivi Гатилов. – Naturellement, nous avons fortement négativement profitons de cette activité. Il s’agit de tenter de le transférer internationale pad et donc de créer de la visibilité, si la communauté internationale, notamment les NATIONS unies, en faveur de cette initiative, bien qu’en fait ce n’est pas vrai.

Attirant l’attention sur le thème des difficultés humanitaires en Syrie, en particulier dans l’est, qui est aussi муссируется maintenant détracteurs de Damas, le diplomate a expliqué: « on sait que là-bas [dans l’est,] se cachent les terroristes d’action « Джебхат en-Нусры » (interdit dans la fédération de RUSSIE), qui bombardent la capitale syrienne. Il s’agit d’installations civiles, telles que les hôpitaux, les écoles, les représentations diplomatiques ». « Afin que les détachements de terroristes « Джебхат en-Нусры » a cessé de mener des opérations militaires et de bombarder la capitale de cette région, est la seule façon d’atteindre un cessez-le-feu et la création d’un environnement propice à l’envoi de convois humanitaires avec les charges d’assistance à la population », a souligné Véronique Гатилов.