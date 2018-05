Entraîneur-chef de l’Ufa » Sergei Semak

MOSCOU, le 13 mai. /TASS/. Le club de football « Ufa » est prêt à ce que Sergei Semak peut quitter le poste d’entraîneur de l’équipe après la fin de la saison. Ce sujet TASS sur le téléphone, a déclaré le directeur général de l’ufa du club de Chamil Газизов.

Dimanche, le vice-directeur sportif de saint-pétersbourg « Zénith » Vyacheslav Malafeev TASS a rapporté que la Cemac est inclus dans la liste des candidats au poste d’entraîneur de l’équipe. Auparavant, il a été annoncé que « le Zénith » consentants résolu le contrat avec le spécialiste italien Roberto Mancini.

« Bien sûr, nous souhaitons que Sergei Bogdanovic [Cemac] a travaillé avec nous dessus. Mais la vie est telle qu’elle apporte toujours des surprises et des changements. C’est pourquoi nous sommes prêts à des changements, et si Семаку sera propositions de grands et ils le feront, nous n’allons pas faire obstacle, et nous allons juste être fier de lui, et l’équipe va continuer à se déplacer », a déclaré Газизов.

« Dire que nous ne sommes pas prêts aux soins Семака mal. Il n’est en aucun cas n’enlève rien à ses mérites devant le club, mais au contraire, de dire le degré de reconnaissance à un expert, que ses soins possible, nous percevons bien », a conclu le directeur général de l’ufa du club.

« C’est « бомбический de la saison pour nous, c’est une grande réussite pour le club, pour la république. Nous sommes sortis dans la qualification de l’europa League, terminant à la sixième, historique, local. L’équipe, le club, les supporters, les habitants de la république le méritez. Cette saison est tout simplement de la bombe. Il faut reconnaître que le travail des entraîneurs, très cool, et les gars bravo, résisté toute la saison », a conclu l’interlocuteur de l’agence.

Cemac en tête « Ufa » en décembre 2016. Sous sa direction, уфимская l’équipe cette saison, a obtenu le meilleur résultat dans l’histoire, terminant à la sixième place du championnat de Russie. La saison 2018/19 « Ufa » pour la première fois dans l’histoire de l’jouera en coupe d’europe, l’équipe débute dans le tirage au sort de la Ligue de l’Europe depuis le deuxième tour de qualification.