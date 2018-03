Gazzaev a souligné l’importance des connaissances de l’organisation de coopération de shanghai dans le domaine de la logistique pour la préparation de la coupe du monde 2018

Le vice-président du comité de la Douma d’etat de la fédération de RUSSIE de la culture physique, du sport, du tourisme et de la jeunesse Valery Gazzaev, et le vice-premier ministre russe Arkadi Dvorkovitch

MOSCOU, le 6 mars. /TASS/. Vice-président de profilage du comité de la Douma d’etat de la culture physique, du sport, du tourisme et de la jeunesse, entraîneur émérite de la fédération de RUSSIE Valery Gazzaev estime que la nomination d’un vice-premier ministre de la fédération de RUSSIE Arcady Dvorkovitch le coordinateur du gouvernement de la fédération de RUSSIE et président du comité d’organisation de la préparation de la coupe du monde de football 2018 aura un impact positif sur l’organisation du tournoi.

Dvorkovitch mardi nommé au poste de coordonnateur du gouvernement de la fédération de RUSSIE sur les questions de l’organisation, la préparation et la tenue de la coupe du monde de football 2018. Dans ce rôle, il sera remplac par un autre vice-premier ministre du gouvernement de Vitaly Moutko. Le document sur les changements dans la répartition des tâches a été signé par le premier ministre Dmitri Medvedev, le 3 mars. Aussi Dvorkovitch a remplacé Moutko au poste de président du comité d’organisation du tournoi.

« Une nouvelle destination pour arkady Dvorkovitch, notamment au poste de président du comité d’organisation pour la préparation de la coupe du monde de football en 2018, est certainement un fait positif. Avant la coupe du monde reste un des cent-jours, et est venu le plus stressant un moment où tous les ministères est nécessaire, la limite de l’organisation et de travail responsable », a déclaré Gazzaev mardi aux journalistes.

Selon le parlementaire, « Arkady Vladimirovitch – un vrai professionnel et un signe de la nature de l’infrastructure logistique ». « À ce stade, il est extrêmement important. J’espère vraiment qu’il va réussir », a déclaré le député.