General Motors va supprimer plus d’un millier d’emplois aux Etats-Unis

General Motors (GM) va supprimer plus d’un millier d’emplois dans une usine de production américaine pour s’adapter au tassement de la demande pour les berlines et citadines aux Etats-Unis, a indiqué vendredi le constructeur automobile.

Les coupes se feront dans l’usine de Lordstown, dans l’Ohio, où GM produit la Chevrolet Cruze, une berline dont les ventes devraient stagner cette année après avoir plongé de 32% lors des quatre dernières années.

Les coupes se poursuivent

L’usine de Lordstown ne fabrique que la Chevy Cruze et emploie un peu moins de 3000 salariés répartis en deux équipes. Il n’y en aura plus qu’une à partir de mi-juin, indique le groupe automobile, qui avait déjà supprimé une équipe dans cette usine l’an dernier.

Environ 1500 personnes sont concernées par cette cure d’austérité, qui s’explique, selon GM, par le fait que les Américains délaissent les « petites » voitures au profit des « grosses » (SUV, camionnettes à plateau et Crossovers) encouragés par des prix de l’essence à la pompe encore bas, des taux d’intérêt concurrentiels et un marché du travail dynamique. Le décompte final sera connu dans les prochains jours et il n’est pas exclu que GM offre des mesures de reclassement, selon le groupe.

« Le marché des petites voitures est en déclin constant depuis 2014 » et « nous devons fortement réduire la production pendant des semaines pour se conformer à la demande pour les voitures compactes », souligne le premier groupe automobile américain, tout en rappelant que ce segment représente toutefois encore 36% des ventes de voitures aux États-Unis.

Ventes en chute libre

L’an dernier, GM a vendu 150.000 Chevy Cruze aux États-Unis, toutes produites à Lordstown, et prévoit d’en vendre un nombre équivalent cette année. Depuis début 2018, les ventes de la Chevy Cruze ont chuté de 28%, d’après le cabinet spécialisé Autodata.

Dans l’ensemble, les ventes américaines des « petites » voitures sont en baisse de 13,2% depuis le début de l’année, contre une hausse de 7% pour les ventes des « grosses » voitures.