Генконсул de la fédération de RUSSIE sur le Svalbard, a remis les médailles aux membres de l’opération de recherche qui s’est écrasé Mi-8

OSLO, le 11 mai. /Corr. TASS Yuri Михайленко/. Les médailles de la Russie « Pour le commonwealth du salut » affectés à 13 norvégiens, a participé à l’organisation et à la conduite des opérations de recherche de l’hélicoptère russe Mi-8, qui s’est écrasé près de la côte de Svalbard en octobre 2017. Ce vendredi à un journaliste de l’agence TASS генконсул de la fédération de RUSSIE sur le Svalbard, Viatcheslav Nikolaev, вручавший prix.

Voir aussi







La catastrophe d’hélicoptères de la famille Mi-8 en Russie en 2015. Dossier



L’un d’eux a reçu le gouverneur de Svalbard Кьерстин Аскхольт. Médailles également récompensé par les capitaines de cinq navires ayant participé aux opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que des opérateurs минисубмарины « Хугин », avec l’aide de laquelle on conduisait les travaux sous-marins.

« La chute de l’hélicoptère à côté du cap Хеер a été profondément tragique. J’accepte ce prix au nom de toute la direction du gouverneur de Svalbard et de tous ceux qui nous ont apporté de l’aide et de donner leurs forces pendant les deux semaines qu’a duré l’opération », – a déclaré dans un rpandu Аскхольт une déclaration officielle.

L’hélicoptère Mi-8 de la compagnie aérienne « Converse Avia », à bord duquel se trouvaient huit russes (les cinq membres d’équipage et trois employés de l’ISR de l’Arctique et de l’Antarctique), disparu le 26 octobre 2017, quand il volait de conserve de village de la Pyramide russe minière village Баренцбург le Spitzberg. L’incident a été notifié le norvégien, le centre de sauvetage, a commencé l’opération de recherche, à laquelle ont participé deux hélicoptères, avions de patrouille, plusieurs navires, les navires de la garde Côtière de la Norvège, des bénévoles, des горноспасательный peloton de l’etat russe de la fiducie « Арктикуголь » et est arrivé sur le Svalbard, les sauveteurs de la Russie.

Le 29 octobre de l’épave de l’hélicoptère ont été découverts dans la mer à une profondeur de 209 mètres à 2 km du cap Хеер près de Баренцбурга et une semaine plus tard, soulevées par le bas. Le 30 octobre sur le fond à 130 mètres du lieu de l’accident d’hélicoptère a été trouvé et ramassé sur la surface du corps d’un défunt – Maxime Каулио, d’autres pas.