Génocide rwandais: la cour d’appel se penche sur la responsabilité de la Belgique

L’Etat belge et trois de ses officiers sont accusés de crime de guerre par omission d’agir dans le cadre du génocide rwandais. Ce vendredi, la cour d’appel de Bruxelles examine un procès intenté au civil par des rescapés du génocide.

Il est question d’un épisode particulier. En avril 1994, 2000 Tutsis s’étaient réfugiés dans une école gardée par des casques bleus belges. Afin de s’occuper de l’évacuation de ressortissants belges, ces soldats ont quitté leur cette garde. Les Tutsis, alors sans protection, ont presque tous été massacrés par les Hutus. L’Etat belge est-il responsable de leur mort? Les plaignants rwandais – les familles de trois rescapés – espèrent que la justice va se prononcer.

100 000 euros réclamés

Les familles avaient déjà partiellement été entendues en 2010. Le tribunal de première instance de Bruxelles ne s’était pas prononcé que la responsabilité de l’Etat belge, mais il a estimé que les casques bleus étaient bien sous les ordres de la Belgique (et non pas de l’ONU). Et c’est la Belgique qui leur a donné l’ordre de quitter l’école.

Ce vendredi, les familles sont entendues. Me Luc Walleyn et Me Philippe Lardinois, conseils d’une rescapée du génocide rwandais, ont réclamé vendredi devant la cour d’appel de Bruxelles des dommages et intérêts à hauteur d’une centaine de milliers d’euros à l’Etat belge.

La semaine prochaine, ce sera au tour de la défense. Il faudra attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant la décision finale.

Symbole de l’abandon du Rwanda

Cet épisode est vu comme le symbole de l’abandon du Rwanda par la communauté internationale. Il a par ailleurs été immortalisé par le film « Shooting Dogs ».

Pour rappel, l’ONU estime que 800 000 sont mortes dans ce génocide, en à peine quatre mois.

La bande annonce du film « Shooting Dogs »