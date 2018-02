Генсекретарь de la FIFA: la Russie se prépare au plus grand spectacle sur terre

Le secrétaire général de la fédération Internationale de football Fatma Samura

© Mikhail Dernier/TASS

SOTCHI, le 27 février. /TASS/. La russie se prépare plusieurs mois à accueillir un plus grand spectacle sur terre – championnat du monde de football. À propos de cette ouverture de l’atelier, les équipes participantes de la coupe du monde, a déclaré le secrétaire général de la fédération Internationale de football (FIFA), Fatma Samura.

L’atelier préfabriqué participants de la coupe du monde de football 2018 s’est ouvert mardi à Sotchi. Y participent des représentants de toutes les 32 équipes du tournoi.

« Des milliers de fans à travers le monde vont regarder les matchs de la coupe du monde. Nous savons que nous pouvons réussir quand tout correspond: la télévision, la médecine, le transport et ce qui se passe sur le terrain », a noté Samura. – La FIFA et les autorités de la fédération de RUSSIE font tout pour que les participants ont été dans les meilleures conditions, nous en parlerons lors de l’atelier. Le grand moment approche, nous nous préparons pour le plus grand spectacle sur terre, la Russie deviendra la maison du championnat du monde ».

Les matches de la coupe du monde se dérouleront sur 12 stades dans 11 villes de la Russie du 14 juin au 15 juillet.