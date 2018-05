Gentinnes: le moulin Dussart, un des derniers moulins en activité du Brabant Wallon

Depuis plusieurs générations, la famille Dussart exploite ce moulin à eau au sein de sa ferme au bord de la Houssière. Daniel Dussart, l’actuel fermier, l’a rénové il y a une vingtaine d’année pour lui rendre sa vocation première: celle de moudre de la farine panifiable. Il constate depuis quelques années un véritable regain d’intérêt pour la farine moulue de manière artisanale : « Je crois que les personnes habituées à manger un pain fait avec une farine comme celle-ci voient la différence et ne veulent pas revenir à la farine industrielle », affirme-t-il. Cette farine, moulue lentement, sans chauffer le grain et sans ôter le germe de blé, comme le fait l’industrie, se conserve certes moins bien mais présente des qualités nutritionnelles qui séduisent de plus en plus de consommateurs. Le meunier prévoit d’ailleurs de distribuer sa farine en vente directe dans sa ferme, et même d’ouvrir son moulin à d’autres agriculteurs qui souhaite moudre leur blé à façon. « Il n’y a plus beaucoup de moulins en Wallonie qui peuvent le faire pour de petites quantités », ajoute-t-il.









La farine fraîchement moulue – © S. Vandreck

Ce moulin, c’est aussi une manière de diversifier les activités de la ferme, tout en valorisant un patrimoine. Il accueille régulièrement des visites guidées, comme ce sera le cas ce week-end, à l’occasion de la deuxième édition wallonne de la Journée européenne des moulins et du patrimoine meunier. Des animations seront prévues samedi et dimanche après-midi.









La Houssière fait tourner la roue à aubes du moulin – © S. Vandreck