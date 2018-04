Gérard Depardieu interprétera des chansons de Vyssotski à Moscou

Gérard Depardieu

© Artem Геодакян/TASS

MOSCOU, 10 avril. /TASS/. Gérard Depardieu participera au concert « Wysocki 80: Je suis vivant, retirez le théatre! », consacrée à l’anniversaire de Vladimir Vyssotski. Le 25 avril à GTSKZ « la Russie » de l’acteur français interprétera des chansons de la barde, le service de presse du projet.

« Lui-même, Gérard Depardieu arrivera à Moscou le 25 avril, pour chanter les chansons de la République », – dit le service de presse.

Comme l’ont expliqué les organisateurs du concert, Depardieu a longtemps rêvé de travailler avec Высоцким et de ses textes.

« Dans les années 1970 il y avait le dessein du film « Les vacances » sur un scénario de Vladimir Vyssotski et Edouard Volodarsky – l’histoire de prisonniers du camp de concentration, qui a réussi à s’échapper quelques jours avant la fin de la guerre. Marina Vlady a traduit le script français et l’emmenèrent à Paris. Jeune, mais déjà très les acteurs Gérard Depardieu et Daniel Ольбрыхский ont accepté de jouer dans la peinture sans frais. Malheureusement, la mort de Vyssotski a empêché de ces plans », – a dit ils.

Depardieu a pris la nationalité russe en 2013, et plus d’une fois parlé de son amour pour la culture russe, y compris l’héritage créateur de la République. « Assister à un concert dans GTSKZ « la Russie », le 25 avril sera un hommage que Depardieu rendra le grand barda », – a remarqué le service de presse.

Dans un spectacle « Wysocki 80. Je suis vivant! », baptisé en l’honneur de la chanson de barde « Je suis vivant! Retirez le théatre! », ses compositions sont également de chanter un de ses fils Nikita Vysotsky, Olga Кормухина, Dmitri Dyuzhev, Julia Tchitcherin, Aleksandr Domogarov, Zara, un groupe de « Ville 312 », Nina Шацкая, Yuri Rozum et d’autres.