Gérard Deprez (eurodéputé MR): »Le nord de l’Europe est obnubilé par lui-même, et oublie toute sa périphérie sud! »

Les électeurs italiens ont été catégoriques ce dimanche lors des élections. Le Parti Démocrate de Matteo Renzi a été sanctionné, le poussant à la démission, et ce sont deux partis anti-européens qui s’apprêtent à se disputer le pouvoir. L’Europe redoutait ce scénario, et on est en droit de se poser la question : quelle est sa part de responsabilité dans ce qui vient de se passer ?

D’un côté, le Mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio, qualifié d’anti-système, montre dans son programme la volonté d’organiser un référendum sur la place de l’Italie dans la zone euro. De l’autre, La Ligue, parti d’extrême-droite et anti-immigration, rejette l’Europe en l’accusant à tour de bras de la mauvaise gestion de la politique migratoire…

Pour l’eurodéputé Gérard Deprez (MR), l’Union européenne a clairement sa part de responsabilité. Elle a laissé l’Italie seule face à un afflux de migrants ingérable. Mais il reste convaincu que la solution ne peut venir que d’une réflexion européenne commune : « C’est pour moi une évidence ! Je suis un fédéraliste européen, et je pense que les européens ne s’en sortiront qu’en se mettant ensemble, en renforçant leur solidarité ».

« Les jeunes, les forces vives, partent car il n’y a pas de boulot »

Renforcer leur solidarité par rapport à la crise migratoire, mais pas seulement. Car selon Gérard Deprez, le malaise européen actuel ne vient pas que de là… Il pointe la responsabilité des pays du nord de l’Europe : « L’Europe a été vendue comme un espace de croissance dans laquelle on allait créer des millions d’emplois. Or, ces dernières années, les gens ont dû faire face à des crises profondes, et à un chômage qu’on ne parvient pas à résorber. Et ce sont les trois grands pays du sud de l’Europe qui en ont le plus souffert : l’Italie, la Grèce et l’Espagne. Le nord de l’Europe est obnubilé par lui-même, et oublie toute sa périphérie sud. Ces trois pays redeviennent des pays d’émigration ! Les jeunes, les forces vives, partent car il n’y a pas de boulot ».

Le véritable enjeu, c’est donc selon lui de recréer un modèle de croissance européen, qui parvienne à fixer les gens sur leur territoire. « Et jusqu’à présent, on n’a pas investi suffisamment dans cette politique-là. Or c’est l’enjeu majeur pour les prochaines années », affirme-t-il.

Pour revoir l’intégralité de la séquence de Soir Première, et le débat entre Gérard Deprez et Marco Martiniello: