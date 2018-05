Gérard Jouannest, le pianiste de Jacques Brel est mort. Âgé de 85 ans, il est décédé mercredi à Ramatuelle, dans le Var, a annoncé jeudi La Libre sur son site internet. Avec l’arrangeur François Rauber, il a habillé les chansons du Grand Jacques et de Juliette Gréco.

Pianiste hors pair, le Parisien rencontre le grand Jacques en 1958, quelques années après avoir reçu le premier prix de piano du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. À l’époque, Brel tourne énormément.

Jouannest l’accompagne sur la route, et donne immédiatement une ampleur inédite et bénéfique aux textes épurés du parolier bruxellois, avec l’aide de l’arrangeur François Rauber. La voix de l’un devient indissociable du piano de l’autre, qui apporte sa contribution à « Ne me quitte pas » et signera au total 35 des plus grands succès musicaux de Brel, rappelle La Libre.be.

Gérard Jouannest a collaboré par la suite avec Miossec, Benjamin Biolay et Abd Al Malik – avant de sortir un ultime enregistrement en 2013. Un recueil de chansons de Brel… interprété par Gréco.