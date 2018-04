Gergiev a prononcé, Pascale festival natale de Vladikavkaz dans le 100e anniversaire de son père

Valery Gergiev

© Valery Шарифулин/TASS

VLADIKAVKAZ, le 10 avril. /TASS/. L’intervention de l’orchestre symphonique du théâtre Mariinsky sous la direction de Valery Gergiev à Vladikavkaz, dans le cadre XVII de Moscou de Pâques, le festival a dû le jour de la naissance du père du chef d’orchestre Абисала, qui aurait eu 100 ans. Symbolique est devenu et de ce que le concert s’est déroulé dans l’alma mater de Gergiev.

Pâques, le festival a eu lieu la deuxième fois dans la patrie de Valery Gergiev — Vladikavkaz, dans la filiale du théâtre Mariinsky — la philarmonie. Elle est l’alma mater de Gergiev, ainsi que le chef d’orchestre du Grand théâtre de Тугана Сохиева.

Comme l’a déclaré le maestro, avant l’intervention, la date de concert spécialement sélectionné 10 avril — le jour où son père, Абисалу Гергиеву, à l’âge de 100 ans. « Je voulais à ce jour être à la maison. Nous avons visité avec des amis au cimetière, maintenant allons donner un concert », dit — il.

Voir aussi







Le premier en Ossétie du Nord, les enfants technopark s’ouvre à l’automne 2018



L’orchestre symphonique du théâtre Mariinsky sous la direction de Valery Gergiev a interprété le poème symphonique « une Vie de héros de Richard Strauss, le concerto pour piano d’Alexandre Scriabine, une suite de Modeste Moussorgski « tableaux d’une exposition » dans l’orchestration de Maurice Ravel. Sur le bis a sonné le scherzo du ballet « le Songe d’une nuit » de Félix Mendelssohn.

Sur le piano joué fils de 18 ans Gergiev, pianiste Абисал, baptisé en l’honneur du père du maestro. Il agit sur la североосетинской scène pour la deuxième fois. Valery Gergiev a avoué que pour le fils de ce concert, en Ossétie du Nord a été l’examen. « Il porte le nom de mon père, pour lui aujourd’hui un examen sérieux, j’espère qu’il se réunira, et montrer une certaine croissance », dit — il.

Selon Gergiev, à l’heure actuelle le répertoire Абисала compte des dizaines d’œuvres, alors qu’il y a deux ans leur a été l’unité. « Il y a longtemps déjà, il ne faut pas les forcer à s’engager, depuis longtemps déjà, il ne faut pas lui expliquer que le monde de la musique classique est beau et riche. Cette période est derrière nous, et il a un son assez un intérêt marqué à la mise en valeur du répertoire, dit — il. — Allons porter à des centaines d’œuvres très vite, l’intensité du répertoire et la créativité de la croissance dépend essentiellement de lui ».

Concert dans toute la ville

En temps réel, le concert a été retransmis sur un écran placé dans la cour de la philharmonie. Ainsi, plus de 500 habitants et les visiteurs de la république, qui n’ont pas pu rentrer dans la salle, ont apprécié la musique classique dans l’exécution de l’un des meilleurs orchestres de la modernité.

Le concert a également visité le chef de l’Ossétie du Nord, Viatcheslav Битаров et le président de l’Ossétie du Sud Anatoly Бибилов.

© Vladimir Мукагов/TASS

Vladikavkaz est devenu l’un des 169 villes russes, dont l’orchestre exécutant Gergiev se produira le 8 avril au 9 mai. Les musiciens il restait un long chemin à parcourir, plus de 20 mille kilomètres, à cette occasion, ils ont reçu, grâce à un чартерному train de Moscou de Pâques festival, qui remet chaque année des musiciens les plus reculés de la ville du pays.

Selon la tradition, le festival s’est ouvert le Jour Lumineux de Pâques à Moscou. L’orchestre Мариинки prononcé dans la salle de Concert le nom de P. Vi Tchaïkovski, diffusion en direct du concert a été organisé pour l’Extrême-Orient et d’autres régions, les participants au projet « la Russie virtuelle de la salle de concert ».

Les plans de maestro

Valery Gergiev, avant l’intervention, a déclaré aux journalistes sur les plans qui seront menées en Ossétie du Nord. Par exemple, en 2018, à commencer la construction du Caucase du Nord, le centre culturel Valery Gergiev.

« La construction d’une immense centres culturels, d’autant plus avec certaines caractéristiques de théâtre de l’organisme, et ce sera exactement le genre de centre, c’est un énorme travail de préparation, et le besoin de clarifier, de modification, de renforcer les projets. Par conséquent, nous commençons à travailler cette année sur le site sont nécessaires », a répondu Gergiev à la question d’un ATTENTAT sur le calendrier de la mise en œuvre du projet.

Voir aussi







Le flot touristique en Ossétie du Nord, dans la saison de ski a augmenté en un an de près de moitié



Sur l’intention de construire sur sa petite patrie centre culturel общекавказского valeurs Gergiev pour la première fois, dit le jour de son 50e anniversaire à Vladikavkaz en 2003. Alors, le musicien a promis d’attirer à la création d’un centre d’architectes de renommée internationale et des investisseurs.

Le projet du Caucase musique-centre culturel, créé par l’architecte britannique Norman Foster, a été présenté au forum International d’investissement de Sotchi en 2007, mais l’Ossétie du Nord, a dû renoncer à sa mise en œuvre à cause de la cherté: il a coûté plus de 9 milliards de roubles.

Le nouveau projet du Caucase du Nord du centre culturel. Valery Gergiev développe l’architecte français Xavier Fabre. Il est l’auteur du projet de la salle de concert « théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg avec son acoustique unique, qui a été construit en un temps record. Le coût de la construction du centre sur le nouveau projet ne doit pas dépasser les 4 milliards de roubles.

Vladikavkaz sur la carte culturelle

En outre, selon le dessein de Gergiev, International caucasien festival « théâtre Mariinsky — Vladikavkaz » sera Vladikavkaz traditionnel.

La première fois qu’il passait en 2017 du 23 au 29 septembre et a été ouvert par l’orchestre symphonique du théâtre Mariinsky dirigé par Valery Gergiev, avec la participation du pianiste Denis Мацуева. Les téléspectateurs ont pu le voir sur североосетинской la scène альтиста Yuri Башмета et lauréat du XVE concours international. P. Vi Tchaïkovski français pianiste Luc Дебарга, ainsi que des spectacles de danse, de l’opéra.

« Vladikavkaz, lentement mais sûrement, sera sur le plan de la musique, de théâtre des événements de la Russie d’occuper les plus graves des positions qui vont attirer l’attention dans la région. Et les voisins, nos proches, j’espère, sera considéré pour lui-même intéressant de collaborer et de faire partie de nos suffisamment de plans audacieux, qui déjà à l’horizon, qui seront mises en place », conclut-il.

En juin-juillet sera annoncé le répertoire de la branche du théâtre Mariinsky de Vladikavkaz. « Il sera plus audacieux et, probablement, plus que maintenant », a déclaré le maestro, en expliquant qu’une plus grande attention sera accordée aux enfants des programmes. Ils auront lieu dans les six prochains mois.