MOSCOU, le 8 mai. /TASS/. La cérémonie de remise des médailles du championnat de Russie de football doit changer, il serait bon de récompenser les joueurs directement sur le terrain après le match, dans lequel se dessina un champion. Une telle opinion dans une interview TASS a déclaré par le président de moscou « Locomotive » Ilya Геркус.

Ilya Геркус: la saison d’or est devenu un conte de fées pour le « Locomotive »

Le 5 mai « Locomotive » dans le match de la 29-ème tour de la primauté du pays a battu saint-pétersbourg « Zénith » (1:0) et l’avance a assuré sa troisième dans l’histoire le titre de champion de Russie. Immédiatement après le jeu, l’équipe a reçu le champion de la coupe et les médailles d’or seront remis plus tard.

« Les médailles sont décernées après le bureau du comité exécutif de la RFU, elle dresse le bilan du championnat, a dit que tout était bon, met en finale de l’impression, dit Геркус. – C’est une chose de compliquée, inutile et obsolète procédure, absolument inutile de personne – la cérémonie de la bonne chose à faire sur le terrain. Le bureau du comité exécutif n’est pas intéressant, tout doit aller sur le profit, le spectacle, par conséquent, le report de médailles est mauvais. Le goût du titre disparaît, c’est la poursuite de la tradition soviétique, ainsi que nous le produit ne vendrons ».

Selon la réglementation, le club reçoit par défaut 40 médailles, mais peut demander à YOUTUBE de fabriquer un plus grand nombre. « Vous demanderons, pour le récompenser, donner à leurs employés, partenaires, sponsors, amis, il suffit de clients. La médaille de maintenant, c’est un symbole, et avant eux de transparence. Nous devons tirer tout le bien du passé et d’essayer de vendre votre produit, et ne pas s’accrocher à des attributs d’antan », a déclaré Геркус.

Pour la tournée jusqu’à la fin de la saison du championnat de Russie « Locomotive » a 60 points au classement. En allant à la deuxième place de moscou « Spartacus » a marqué 56 points et ne pourra jamais rattraper les cheminots. La troisième place occupe le capital, le CSKA avec 55 points.

