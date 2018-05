Les Joueurs De « Locomotive »

MOSCOU, le 8 mai. /TASS/. Une victoire dans la Fédération de football de la premier league (premier league) contribuera à attirer de moscou « Locomotive » de nouveaux sponsors et de l’augmentation du budget du club. Une telle opinion dans une interview TASS a exprimé le président de la « Locomotive » Ilya Геркус.

Le 5 mai « Locomotive » dans un match 29-ème tour du championnat de Russie sur son terrain a battu saint-pétersbourg « Zénith » avec un score de 1:0 à l’avance et remporte la couleur.

« Bien sûr, dans l’âme, nous voulons tous les budgets ont augmenté, mais nous vivons dans les réalités qui en ont. Oui, nous travaillons, les sponsors, nous aurons plus de, champion de cela contribue, et de payer, ils seront aussi plus. En ce sens, le budget augmente. Une autre question, que ces plans nous avons déjà été partiellement inclus dans le budget, ainsi que plus ou moins, nous vivons sous le même argent », – a déclaré Геркус.

« Allons essayer de prendre la parole digne de la Ligue des champions, mais dépenser de l’argent fou, nous ne allons, allons essayer de faire des folies rationnellement, a poursuivi le président de « Locomotive ». – Répéter la couleur est сверхамбициозная la tâche, mais les cas de doubles champions n’est pas tellement dans notre championnat. On fait des compétitions avec d’autres des équipes fortes, qui feront aussi les conclusions de la moins réussie que chez nous, les discours, ils ont quelque chose a commencé à adapter et à nous, seront pris très au sérieux. Bien sûr, nous allons faire de notre mieux, mais j’ai une telle tâche devant lui ne l’a pas mis, et prenait moins ambitieux, par exemple, être dans les trois premiers ».

Геркус estime que « la Locomotive » renforcée avant l’intervention de la Ligue des champions. « Presque chaque transfert de la campagne dans l’équipe il y a un renforcement, à l’exception de l’hiver, lorsque nous avons pensé qu’il fallait faire de la composition, qui est. Bien sûr, c’est un travail régulier, les joueurs sont recherchés, on en discute, дискутируем et d’arriver à des conclusions, le besoin de renforcement et de leur ordonner », a expliqué l’interlocuteur de l’agence.

« Bien sûr, plus nous pouvons offrir de l’argent, plus la qualité du joueur pouvons obtenir. Mais nous vivons selon nos moyens, d’équilibrer. Nous avons eu quatre millions d’euros, nous leur et « s’amusaient », c’était le budget. Il y aura maintenant un peu plus, mais pas de 120 millions, est – ce permettre de ne pas le pouvons », a conclu le Геркус.

