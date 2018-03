Геркус: premier league besoin de nouvelles règles sur la tenue des matches dans le froid

Le président du club de football « Locomotive » Ilya Геркус

MOSCOU, 1er mars. /TASS/. Fédération de football de la premier league (premier league) il est nécessaire d’élaborer de nouvelles règles de matchs dans le froid. Dclar aux journalistes, le président du club de football « Locomotive » Ilya Геркус.

Mercredi le match de 1/4 de finale de la Coupe de Russie entre самарскими « les Ailes de Conseils » et de moscou « Spartacus » a été annulée à cause du gel.

« Quelqu’un a besoin de jouer, de quelqu’un, non, la sortie à prendre les mêmes règles et s’y tenir. Le problème est que nous disposons d’un grand pays, et de comprendre que, dans la région de froid, vous pouvez avant le départ, là. Et quand vous êtes déjà allés dans une autre région, c’est plus facile à jouer, parce que la décision est prise une heure avant le match. Besoin d’un nouveau règlement, il est nécessaire de discuter, en effet, avant le départ de Khabarovsk est déjà clair qu’il y aura de froid », a déclaré Геркус.

Le 27 novembre, « la Locomotive » de Khabarovsk a battu local « SKA – Khabarovsk » avec un score de 2:1 à 12 degrés à froid. Les cheminots ont demandé de transférer le jeu sur un terrain neutre, parce que Khabarovsk initialement prévu environ moins 20 degrés.

« Sur les doubles standards, nous ne disons pas, en effet, nous avons pris la décision de jouer à Khabarovsk, en effet, nous étions là-bas », dit – Геркус.

Le dimanche, « Locomotive » de la maison jouer avec moscou « Spartak » dans le match de la 21-ème tour du championnat de Russie.