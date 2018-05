Gerpinnes : une Sainte-Rolende sous le soleil

Depuis 3 heures ce matin, plus de 3000 marcheurs en uniforme et des milliers de pèlerins se relayent de villages en villages, pour accompagner la châsse qui contient les reliques de Sainte-Rolende. Une marche de 37 km avec l’apothéose de la journée, en début de soirée, la rentrée solennelle des marcheurs dans le centre de Gerpinnes.

Il était un peu plus de 10h, ce matin, sur la place du petit village d’Acoz, quand les marcheurs qui accompagnaient la châsse depuis Joncret sont arrivés. « C’est un moment solennel pour tous les marcheurs, explique l’un d’entre eux. Une fois que les marcheurs de Joncret sont là, la Sainte-Rolende commence vraiment pour nous. On va d’abord jusqu’au château. C’est exceptionnel surtout avec le beau temps que l’on a aujourd’hui. »

Procession, Marche religieuse, pélerinage. Chacun trouve sa signification, sa manière de vivre cette marche. Mais le point commun de tous ces participants, c’est la fête populaire, la camaraderie que l’on ressent en permanence. « La camaraderie est évidemment au centre des marches, confie Philippe Chermanne, officier de la Compagnie Sainte-Rolende d’Acoz. Tout le monde est au même niveau. Des chômeurs se retrouvent officiers. Des médecins, des architectes sont de simples soldats. On rencontre des gens une seule fois par et c’est aujourd’hui le Lundi de Pentecôte. On boit une petite goutte ensemble. C’est ça la Sainte-Rolende, c’est ça les marcheurs »

A 10h30, le passage de relais a lieu, direction le village suivant : Villers-Poterie. C’est en cette fin d’après-midi que la châsse et les milliers de marcheurs feront leur entrée solennelle dans le centre de Gerpinnes.