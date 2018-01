Ghlin-Baudour: un investissement de 9 millions d’euros dans le zoning avec une centaine d’emplois à moyen terme

La société Tailormade Logistics, active dans le transport (transport routier, distribution, transport intermodal, fret maritime et fret aérien), procédera prochainement à un investissement de plus de 9 millions d’euros dans le zoning de Ghlin-Baudour avec à la clef une centaine d’emplois à moyen terme.

L’entreprise est née en 1996 dans le Port de Gand, et dispose de 3 sites en Belgique à Gand, Genk et à Ghlin-Baudour Nord où elle dispose d’ un site temporaire en location. Pour poursuivre son développement et créer une nouvelle unité logistique de près de 20.000 m² sur le Cœur du Hainaut, l’entreprise a fait le choix d’acquérir près de 5 ha de terrains équipés au sein de la zone de Ghlin-Baudour Nord. L’entreprise a déjà obtenu le permis d’urbanisme pour la mise en œuvre de son projet et devrait débuter les travaux prochainement. L’entreprise emploie actuellement 235 personnes et compte comme principal clients de grands groupes tels que VOLVO et H&M.

Pour Caroline Decamps, Directrice Générale de l’Intercommunale IDEA, le motif de cette implantation dans ce zoning de Ghlin-Baudour est due non seulement à sa position stratégique au sud de la Belgique et au nord de la France, à l’offre d’infrastructures bi/tri-modale mais également à la proximité du centre de distribution de H&M, un des principaux clients de l’entreprise. La présence d’IKEA est également un atout.

Etant donné que pour la direction de Tailormade, l’objectif est que ce centre soit opérationnel pour la fin de l’année, le début des travaux ne devrait pas traîner.