TASS, le 17 mai. Le gardien de but italien du club de football de la Juventus Gianluigi Buffon va quitter l’équipe à la fin de la saison. Sur 40 ans, le gardien de but a déclaré à une conférence de presse.

« Samedi sera mon dernier match pour la Juventus », a dit Buffon. – Je terminerai cette aventure avec deux coupes (dans cette saison, la Juventus a remporté la Coupe d’Italie et champion des pays – env. TASS). Je suis fier de ce que donnait toutes ses forces et prote au club ».

Buffon a commencé sa carrière en 1995 dans le « Parme ». En 1999, il a remporté la Coupe d’Italie, Supercoupe des pays et de la Coupe de l’UEFA. En 2001, Buffon est passé à la Juventus, avec laquelle neuf fois remporté le championnat d’Italie (deux titres, le club a été privé à cause du scandale), quatre fois la Coupe d’Italie, cinq fois la Supercoupe des pays. Buffon trois fois joué la finale de la Ligue des champions (2003, 2015, 2017), mais jamais devenait propriétaire du trophée. Seulement dans le tournoi, il a passé de 117 matches.

Buffon est le record pour le plus grand nombre de victoires dans le championnat d’Italie, et occupe également la deuxième place en nombre de matchs dans le championnat d’Italie (639). A lui appartient le plus long et sec, et la série en championnat, la saison 2015/16 le gardien de but manqué balles tout au long de 974 minutes. En 2003, Buffon a été élu footballeur de l’année par l’Union des associations européennes de football (UEFA), et en 2017 – le joueur de l’année en Italie. Il a trois fois, a été élu meilleur gardien de la Ligue des champions et 12 fois – Italie.

La победном la coupe du monde 2006 en Allemagne, il a été reconnu comme le meilleur gardien de but, et est entré dans l’équipe du tournoi. Buffon – détenteur du record de nombre de matchs pour l’équipe nationale de l’Italie (176). Est terminé deuxième du championnat d’Europe 2012 et médaille de bronze de la Coupe des confédérations de la fifa 2013. Buffon est entré dans l’équipe des championnats d’Europe 2008 et 2012, le Gardien de but a terminé une carrière internationale après que les italiens n’ont pas pu entrer sur le championnat du monde en 2018.

« Juventus » d’avance est devenu champion d’Italie en un tour avant la fin de la saison, après avoir joué un match nul en visite à « Ромой » (0:0). Dans le dernier match du championnat, la Juventus, le 19 mai prendra « Vérone ».