Gironde: un pâtissier condamné pour harcèlement envers ses apprentis

Un pâtissier condamné pour harcèlement sur ses apprentis –

Il faisait mettre ses apprentis à quatre pattes, leur demandait d’imiter le cochon ou le poney. Un pâtissier de Lisbourne (Gironde) a été condamné à deux ans de prison avec sursis.

Un pâtissier de Libourne (Gironde) a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour harcèlement moral envers ses apprentis, a-t-on appris ce mercredi auprès du parquet de Libourne.

Trois ans de mise à l’épreuve

Il devra également respecter trois ans de mise à l’épreuve avec obligation de soin psychologique et psychiatrique, et indemniser trois parties civiles pour un total de plus de 10.000 euros, ainsi que l’union locale CGT pour un montant de 1.000 euros.

Le tribunal correctionnel de Libourne lui a également interdit mardi toute relation avec des apprentis dans le cadre de son activité professionnelle, durant ses trois ans de mise à l’épreuve.

« Imiter le cochon ou le poney »

De 2014 à 2017, six personnes ont connu les brimades de ce pâtissier réputé à Libourne, Arnold Bytnar. Certains ont subi des bousculades, ont été contraints de se mettre à quatre pattes, d’imiter le cochon ou le poney ou encore de lécher la farine sur le sol, rapporte le journal Sud Ouest.

Pierre, qui a préféré quitter cette pâtisserie, a raconté au tribunal que son patron lui avait tordu le bras et coincé le visage sur le plan de travail. Thomas, qui avait 15 ans à l’époque des faits, dit avoir été victime d’insultes et « balancé contre le four ». Aziz, lui, se souvient de cette phrase: « Va te laver, t’es noir, enlève ta crasse ». Il a préféré changer de métier et a perdu une année d’apprentissage, selon le quotidien régional.



Il arrivait également que le pâtissier, âgé de 46 ans, demande leur carte bleue pour leur soutirer de l’argent en guise de punition aux employés qui avaient commis des erreurs.