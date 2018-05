Globo: au Brésil, la grève des camionneurs a conduit à l’annulation de plus de 100 vols

© AP Photo/Esteban Felix

RIO DE JANEIRO, le 26 mai. /TASS/. Au moins 115 vols ont été annulés vendredi sur le territoire du Brésil en raison d’une pénurie de kérosène, résultant de la grève nationale des camionneurs. Ces données conduit sur son site le journal Globo.

Selon le journal, cette situation a touché le 12 aéroports, dont l’aéroport de la capitale brésilienne. La plupart des vols annulés tombe sur Latam airlines et Azul. Comme prévu, le samedi transporteurs ne peuvent exécuter toutes les obligations envers les passagers. Les livraisons de kérosène en quantité suffisante seront organisées dans le meilleur des cas par jour.

La grève des camionneurs commencé lundi après que la compagnie pétrolière et gazière Petrobras a annoncé une nouvelle augmentation des tarifs sur le gazole. Dans les actions de tout le pays ont pris part plus d’un million de personnes. Les protestations ont conduit à un déficit de base de biens: dans de nombreuses villes du Brésil et de pénurie d’essence, de carburant diesel et de certains aliments. La mairie de la ville de são Paulo, et les autorités de l’état de Pernambuco même annoncé le mode d’urgence en raison de la situation actuelle.

Le président du Brésil, Michel Темер a pris la décision d’envoyer des forces de l’ordre pour disperser les manifestants. Selon lui, la plupart des grévistes ont accepté les conditions de l’accord conclu jeudi entre les syndicats et le gouvernement. Cependant, comme le fait valoir le chef de l’etat, « radicalement accordé une minorité » empêche de débloquer l’autoroute.