GMII. Pouchkine a annoncé la création d’une collection медиаискусства

MOSCOU, le 26 février. /TASS/. Musée national des beaux-arts. A. S. Pouchkine complétera la collection des oeuvres classiques de la collection медиаискусства, il comprendra des travaux classiques et les artistes de la dernière génération dans le domaine de la медиаарта et перформантивного de l’art. À propos de cette conférence de presse, a annoncé lundi le directeur du musée de la Marina de Mulets.

« C’est un nouvel outil afin de poursuivre le dialogue entre le monde et l’art, entre le monde d’aujourd’hui et le passé, entre les différentes institutions qui s’occupent de la même, parlent la même langue, en effet, le langage visuel est une partie de notre moderne de la coopération et de la compréhension du monde », dit – Mulets. Le principal concept focus seront travaux qui améliorent la vision et offrent de nouveaux formats d’interaction avec la réalité.

Parmi les premières acquisitions prévues, selon le chef du département cinéma et медиаискусства musée des beaux-arts d’Olga Szyszko, – видеоинсталляции Yonas Мекаса (états-UNIS) et Gary Hill (états-UNIS), видеоживопись Marianne Хеске (Norvège), ainsi que la fédération du groupe d’art « Промвыза », « Désespoir » (2008), « l’Enthousiasme » (2010) « l’Éternité » (2011).

Selon Mulets, c’est la direction donne un grand nombre d’opportunités « interprétation historique de l’art, qui vit dans nos murs et qui, dans cette interprétation très dans le besoin ».

Un nouveau langage pour la nouvelle génération de l’histoire de la mémoire

« Il y a une nouvelle génération de gens qui ont besoin de nouveaux signaux, une nouvelle langue pour plus marquée de sentir les choses, qui est l’art de la formule. Notre jeune spectateur est extrêmement besoin de ce genre d’outils », dit TASS directeur du musée. Mulets a ajouté que « la direction de l’aide à établir plus de liens avec les grandes institutions mondiales, qui se déplacent dans la même direction », en particulier avec les américains musées avec eux des relations interrompues depuis six ans.

Szyszko a noté que le musée dans la perspective de l’intention de raconter l’histoire de l’image en mouvement à partir du XXE siècle, car c’est alors que « la peinture a perdu un cadre et un peu de déplacer ».

« Aujourd’hui, nous entrons à l’intérieur de l’image, cette collection l’histoire de la mémoire et les souvenirs de la mémoire. Nous nous efforçons non seulement de montrer l’art de la modernité, mais aussi expliquer que par la modernité de comprendre les classiques et comment à travers les travaux classiques de comprendre l’art contemporain », dit – elle.

La collection « de Pouchkine XXI » sera présentée à la foire internationale d’art contemporain Cosmoscow, qui se tiendra le Salon de la cour du 6 au 9 septembre 2018.