Entraîneur-chef du club de football « Rostov » Valery Karpin

© Sergey Bobylev/TASS

MOSCOU, le 22 décembre. /TASS/. La tâche de former un nouveau club et se qualifier pour les plus hauts lieux de la peine avant le nouvel entraîneur-chef de l’équipe de football « Rostov » Valery Карпиным. Cela a été annoncé vendredi TASS, en marge du XVIIE congrès du parti « Russie Unie », le gouverneur de Vasily Golubev.

Au début de la semaine « Rostov » sur son site web, a annoncé la nomination de Valery Karpin au poste d’entraîneur de l’équipe. Après 20 tours du championnat de Russie « Rostov » avec 25 points occupe la 10e place au classement. Après le 19-ème tour quitte entraîneur de Leonid Kuchuk.

« Le nouvel entraîneur – Karpin. J’espère qu’il corrige la situation, nous dixièmes d’aujourd’hui jusqu’à ce que [dans la Fédération de football de la premier league] après certains succès notables quelques années – en 2014, la Coupe de Russie, du jeu de la Ligue des champions. Nous avons maintenant mettons une tâche de former, pour ainsi dire, un nouveau club, et de prétendre à la plus haute place », a déclaré Golubev.

Selon le gouverneur, le nouvel entraîneur s’attendent à ce qu’il vous aidera, au moins, conserver la position ou même de les améliorer. Il a souligné qu’il attendait des nouvelles acquisitions pour le club lors du mercato hivernal. « J’espère qu’elle aussi aura une incidence sur la situation », a ajouté Golubev.