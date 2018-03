Goncharenko, joueur de football CSKA Fernandez à cause d’une blessure éliminé jusqu’en avril

Entraîneur du CSKA moscou, Viktor Goncharenko

MOSCOU, le 3 mars. /TASS/. Le défenseur du CSKA moscou, Mario Fernandes a été blessé dans le match de championnat de football de Russie contre « l’Oural » et était vraisemblablement jusqu’en avril. À propos de cette conférence de presse a déclaré l’entraîneur en chef de l’armée de club de Viktor Goncharenko.

Le samedi, le CSKA de la maison a battu ekaterinbourg « Oural » avec un score de 1 à 0 dans le match de la 21-ème tour Fédération de football de la premier league. Fernandez a reçu une blessure en deuxième mi-temps et a été remplacé.

« Il est difficile de dire si le gel de causer des blessures à Lui. Il est l’un des plus bien formés joueurs du CSKA et ne peut tout simplement pas se blesser sur un terrain plat. Si dire sur les délais de récupération, il pense que c’est avril », a déclaré le coach.

En parler sur le jeu, l’entraîneur s’est plaint de la faiblesse de la mise en œuvre de moments. « Je voudrais plus transparente de jeu de notre part, – a dit l’expert. – Dans la défense de tous les droits, mais si nous parlons de l’attaque, puis la mise en œuvre se situe pas au niveau où nous le voudrions. À mon avis, vous pouvez jouer un plus grand, peut-être influencé l’état de la zone, bien que pour ces pores, il a été d’une qualité acceptable ».

À son tour, entraîneur de l’Oural » Alexandre Тарханов a appelé l’offensive de la défaite contre le CSKA. « Pendant la plus grande partie du match, nous avons dû nous défendre. Dès que plus profondément assis, le CSKA apparaissaient les occasions. Offensive manqué le but, mais dans ce cas, la fin de la rencontre a été pour nous », – a dit Тарханов.

Le CSKA a grimpé à la deuxième place dans le classement, en tapant 38 points. « L’oural » occupe la neuvième position (25). Dans le prochain match, le 11 mars, le CSKA jouera sur le terrain de грозненским « Ахматом », le 12 mars « Oural » prendra moscou « Locomotive ».