Goncharenko, le CSKA en premier league perd beaucoup de points sur son terrain, il est dans aucun cadre n’est pas atteint

Viktor Goncharenko

© Egor Алеев/TASS

MOSCOU, le 9 avril. /TASS/. Le CSKA dans cette saison, a perdu trop de points dans les matchs à domicile, les résultats de son stade dans aucun cadre ne grimpent pas. À propos de cette conférence de presse après la défaite dans le match avec le « Dynamo » a déclaré l’entraîneur du CSKA Viktor Goncharenko

Le CSKA a perdu de moscou « Dynamo » avec un score de 1:2 dans sa réunion du 25-ème tour Fédération de football de la premier league (premier league). En 11 matches à domicile face à l’équipe de l’armée ont remporté cinq victoires, sur les résultats des jeux sur son terrain qu’ils occupent la dixième place de la premier league.

« Je pense que dans aucun cadre ne va pas perdre autant de points à domicile. Nous sommes beaucoup mieux jouons à l’extérieur, cela ne peut pas s’alarmer. Et tous les matchs se forment par un scénario », a déclaré le Sol.

« Pourriez sauver ce jeu. Nous avons dans un premier temps n’avait pas l’énergie pour mener un jeu plus proche de la porte de l’adversaire et plus rapide à agir, « Dynamo » a dépassé de nous. En remplacement, nous avons réussi à aligner le jeu. En dépit de la situation des effectifs, je crois que nous puissions mieux jouer », a – t-il ajouté.

Le match avec le « Dynamo » est dans le calendrier, le CSKA entre deux rendez-vous avec le london Arsenal en quarts de finale de l’europa League. Jeudi, l’équipe de l’armée a cédé la place à Londres avec un score de 1:4. « Trois ou quatre jours, tu ressentir de vives émotions, et puis on vous plongent dans les dures réalités. Maintenant, vous devez récupérer plus vite, nous attendons encore beaucoup de matches », a déclaré le Sol.

L’entraîneur a laissé dans le stock principal milieu de terrain Alexandre Golovine, qui est sorti sur le remplacement de la deuxième mi-temps. « L’equilibre sur le jeu avec « Dynamo » est uniquement due à ce que vous résoudre des problèmes et dans le championnat et la Ligue de l’Europe. Il fallait en quelque sorte faire une rotation, afin de ne pas perdre des points ici et d’aborder dans des conditions optimales à « l’Arsenal », a expliqué le Sol.

Querelle avec Moise

Goncharenko, a appelé la querelle avec le joueur de son équipe Ahmed Moussa, rencontré lors d’un match avec le « Dynamo », la situation normale pour le tout en bonne santé de l’équipe.

Musa a été remplacé en seconde période. En partant sur le banc, il n’a pas serré la main à l’entraîneur. Goncharenko le joueur a exprimé son mécontentement. « C’est quelque chose interne, une affaire de famille. C’est une situation normale, quand on peut donner quelque chose à l’autre. Dans un collectif de ces batailles peuvent être. Lisse et mousseuse une équipe difficile à gagner quelque chose », a commenté la situation Goncharenko.

« Nous avons quelque chose prononcé à l’autre sur les émotions, continuer dans le même esprit, il serait erroné », a ajouté l’entraîneur.

Le CSKA prend la troisième position dans le tableau du championnat de Russie, en tapant 44 points après 24 matches. Au prochain tour l’équipe de l’armée le 15 avril joueront en visite à « Уфой ».