Gosselies: l’entreprise MaSTherCell s’agrandit pour produire plus

L’entreprise MaSTherCell a annoncé avoir signé un contrat de location pour l’occupation d’un complexe de 5.700 m² à Gosselies (Charleroi). Ce dernier sera dédié à la production à large échelle de produits en phase clinique finale et de produits approuvés par les autorités réglementaires. L’entrée en activité du site dès 2021 devrait être liée à la création de quelque 140 emplois.

MaSTherCell est spécialisée dans la mise au point et la production de thérapies cellulaires et géniques. Déjà présente à Gosselies, l’entreprise ne va pas quitter les installations qu’elle occupe jusqu’ici. Celles-ci resteront dédiées au développement des procédés d’industrialisation ainsi qu’aux phases cliniques et commerciales à petite échelle.

La future installation intégrera des systèmes intégrés et d’objets intelligents. MaSTherCell l’a présentée comme une usine intelligente. Ce site devrait être opérationnel au début de l’année 2021.