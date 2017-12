Gourdinne: des petits sangliers exaspèrent les habitants d’un quartier résidentiel

Cela arrive de plus en plus souvent aux environs de bois et de forêts : des pelouses de maisons sont complètement retournées par des sangliers sauvages. Cette fois, c’est dans un quartier résidentiel de Gourdinne, dans l’entité de Walcourt que, depuis plusieurs mois, trois petits sangliers planqués dans le bois d’une propriété retournent, les unes après les autres, les pelouses du voisinage. Les riverains n’en peuvent plus.

Alain Marique est l’un de ces riverains et il a filmé, il y a quelques jours, les trois petits sangliers qui étaient là dans la pelouse, à côté de la boîte aux lettres. Les dégâts sont considérables.

C’est tout le quartier qui est touché par ces sangliers qui vivent tout près: dans la propriété juste en face de chez Alain Marique.

Les agents de la DNF, la Division Nature et Forêt de la Région wallonne, et les chasseurs du coin sont au courant. Mais il n’est pas facile d’intervenir car on ne peut pas tirer ni chasser en zone résidentielle.

Selon Christine Poulin, la bourgmestre de Walcourt, une traque devrait toutefois être organisée bientôt: « Ils vont essayer de les ramener dans le bois. Mais tirer dans un quartier comme ça ce n’est pas possible. Ce n’est pas facile car il n’y a pas de cadre législatif. »

Ce sera peut-être la solution pour cette fois mais d’autres sangliers reviendront sans doute dans cette zone boisée. Alors, pour le long terme, la seule solution reste pour l’instant d’investir dans une clôture résistante.